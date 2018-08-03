2018-08-03T18:52:16+03:00
В мире

В Стокгольме полиция застрелила юношу с синдромом Дауна из-за игрушечного пистолета

Прокуратура Швеции начала расследование, стрелявшие по-прежнему не задержаны
Мария БЕРК
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Убитый полицейскими Эрик Торелл.Убитый полицейскими Эрик Торелл.Фото: YouTube
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Уже шестой раз за этот год шведская полиция оказывается в центре всеобщего внимания. И всякий раз причиной тому чрезмерная бдительность полицейских. Утром 2 августа правоохранители застрелили в самом центре Стокгольма молодого человека. Полицейские решили, что у 20-летнего парня в руках пистолет, и без предупреждения открыли стрельбу. Только пистолет у юноши оказался игрушечным… А он сам - инвалидом, страдающим аутизмом и синдромом Дауна.

Эрик Торелл был доставлен в больницу с огнестрельным ранением в живот, но рана оказался смертельной, и юноша умер.

- Постучали в дверь, там стояли двое полицейских, которые рассказали мне, что трое полицейских застрелили моего сына. Не один, не два, а трое выстрелили прямо в живот, - рассказала журналистам мать погибшего Катарина Седерберг.

Женщина поделилась, что ее сын накануне ночью ушел без разрешения из дома. Такое с ним случалось редко. С собой он взял игрушечный пистолет. Прохожие, заметившие парня с «оружием», вызвали полицию. Прибывшие правоохранители окружили Эрика, приказали ему опустить пистолет и лечь на землю, а затем открыли по нему огонь.

- Я не понимаю, почему они не стреляли ему в ногу, а пустили смертельную пулю?! За милю видно, что у Эрика синдром Дауна. Он плохо понимает чужую речь и сам с трудом выговаривает слова. Единственное, что он умеет произносить, это «мама». Он по развитию как трехлетний ребенок, - сказала Катарина Седерберг.

Прокуратура Швеции начала собственное расследование с целью установить все обстоятельства произошедшего. Пока никто из полицейских, застреливших парня, не был задержан.

- Это трагедия для всех, и я с большим пониманием и уважением отношусь к тому, что произошедшее вызывает сильное возмущение, — сказал руководитель регионального стокгольмского управления Ульф Йоханссон.

Полиция выразила соболезнования семье погибшего Эрика Торелла.

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