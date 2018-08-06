2018-08-07T00:17:32+03:00
По сути дела. Егор Холмогоров

Украина хочет прервать железнодорожное сообщение с Москвой

Известный политолог Егор Холмогоров обсуждает, как это отразится на миллионах работающих в России украинцев, а также почему Леонид Кучма став президентом, начал превращать Украину во врага России и вспомнит грузино-осетинскую войну 08.08.08 г.
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВЕгор ХОЛМОГОРОВ
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Украина хочет прервать железнодорожное сообщение с МосквойУкраина хочет прервать железнодорожное сообщение с Москвой
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Украина хочет прервать железнодорожное сообщение с Москвой.По сути дела. Егор Холмогоров. В студии ведущий Игорь Емельянов. Известный политолог Егор Холмогоров обсуждает, как это отразится на миллионах работающих в России украинцев, а также почему Леонид Кучма став президентом, начал превращать Украину во врага России и вспомнит грузино-осетинскую войну 08.08.08 г.

Украина хочет прервать железнодорожное сообщение с Москвой

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