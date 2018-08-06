Степаненко хочет отсудить у Петросяна большую часть имущества, хотя 15 лет с ним не живёт

Степаненко хочет отсудить у Петросяна большую часть имущества..Женский клуб. Петросян, Джигарханян Почему звезды не могут развестись без скандала? Обсуждаем в эфире программы Женский клуб на Радио Комсомольская правда Ведущий: Елена Афонина В студии: Анна Селиванова - редактор отдела культуры "Комсомольской правды", Дарья Завгородняя - журналист "Комсомольской правды".