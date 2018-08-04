"Спартак" знал о слабой точке "Локомотива" еще до матча

СЕГОДНЯ 21:15 2018-08-04T21:19:32+03:00

После матча главный тренер "красно-белых" раскрыл секреты подготовки к матчу против чемпионов России

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"Спартак" сыграл вничью 0:0 с московским "Локомотивом" в матче 2 тура чемпионата России по футболу. После игры на пресс-конференции наставник спартаковцев Массимо Каррера поведал о впечатлениях от матча с чемпионами России. Назвав слабую точку "Локо", оценив некоторых игроков команды и ответив на вопрос о вратаре команды.

- Довольны ли вы ничьей сегодня?

- Когда не получается побеждать, то ничья - лучше поражения.

- Не показалось ли, что в созидании у команды есть проблемы?

- Все зависит от того, что имеется ввиду под проблемой. Мы немножко потерялись в последние 15 минут игры. Но мы в принципе контролировали игру и были моменты. Пришлось немного трудно и в конце были атаки.

- Показалось, что "Спартак" давил в точку Владислава Игнатьева. Это был ваш план?

- Да, потому что мы считали эту зону слабой точкой "Локомотива" и Промес с Глушаковым должны были давить в эту зону.

- Максименко остается главным вратарем на Лигу Чемпионов?

- Нет, я никого не буду менять.

- Нужно ли вашей команде усиление? Или же кто-то уйдет из команды может.

- На данный момент у нас много игроков. И я не хочу 35 игроков в основе. И мне нужны только полезные игроки. Мы работаем со всеми игроками изо дня в день, мы работаем на результат, будем стараться выигрывать в дальнейшем. И тем более сегодня мы играли против чемпионов России. И, по сути, помимо последнего удара головой они не создали так много.

- Какой момент вам понравился больше всего сегодня в игре вашей команды?

- Безусловно, удар через себя Зе Луиша. Не каждый день видешь такие удары. Но все моменты "Спартака" сегодня были прекрасны.

- Насколько вас удовлетворила игра Промеса?

- Он провел хороший матч, много атаковал, у него был голевой момент. Игрокам нужно время для того, чтобы выйти на 100% кондиции.