2018-08-04T21:35:33+03:00
Спорт

Юрий Семин сказал, что ничья со "Спартаком" - движение вперед

Накануне дня железнодорожника "Локомотиву" все-таки не испортили настроение
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.Фото: Андрей КАРА
Изменить размер текста:

На старте сезона в первых трех играх чемпионы России пока что не могут забить. Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил на послематчевой пресс-конференции, что пока функциональная готовность команды не та, что у "Спартака". Однако же, потеря очков в битве с чемпионами России позапрошлого сезона (ничья 0:0) не испортила настроение перед праздником - Днем железнодорожника.

- Как оцените ничью?

- Очко со "Спартаком" - движение вперед. Мы не можем проигрывать на День железнодорожника. Все закономерно - уровень функциональной готовности у "Спартака" чуть выше, чем у нас. Они готовились к Лиге Чемпионов. Желаем удачи "Спартаку" в предстоящих играх. Крыховяк, который сегодня дебютировал, провел хороший поединок. Дальше - игра пойдет у всей команды.

- Как вам форма команд сегодня?

- Зеленого у нас маловато. Поменяли расцветку формы, но это решение уже состоялось. Но форма - отличная, добавить бы зеленого цвета.

- Гилерме сегодня вышел на поле в составе...

- Гилерме сыграл 20 матчей на 0 - стали чемпионами, сегодня был хорош.

- Как Баринов?

- Надеялся, что "Спартаку" забьет как в прошлый раз.

- "Локомотив" уже долго не забивает. Что такое?

- Не страшно, отлично играем в обороне. Когда свои ворота на нуле, то это хорошо. А забить - мы забьем!

- Крыховяк сегодня подсказывал в игре многим игрокам. Он влился уже в коллектив?

- Это нормально, когда в процессе игры происходит взаимодействие с игроками. Это очень важный фактор. Очень плохо, когда все молчат. Вот это очень плохо. Он - человек активный в футболе. Игроки реагировали хорошо. Для подсказок есть тренер. Но это - хорошее явление.

- В первых трех турах мало ударов по воротам.

- Мы очень мало бьем по воротам. Но пока что все на таком уровне.

- Испортил ли "Спартак" вам настроение перед праздником - Днем железнодорожника?

- Нет, мы же разделили по очку. Хотим поздравить всех железнодорожников. Результат нормальный.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Локомотив - Спартак 4 августа 2018: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Локомотив - Спартак 4 августа 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 4 августа 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 2 тура чемпионата России по футболу 2018/2019
Новости 24
Путин прибыл на открытие фестиваля «Опера в Херсонесе»
«Искренне благодарен»: Стивен Сигал прокомментировал свое назначение спецпредставителем МИД России
Авиабаза НАТО на Балканах появится в городе, который носил имя Сталина
Стивен Сигал стал спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям с США
Ученые доказали, что курение кальяна смертельно опасно
В Италии задержали серийного грабителя аптек по прозвищу «Старичок»
«Мы за Крым триста лет воевали»: Сукачев объяснил, почему не согласен с Макаревичем
Священник посетил Сенцова в колонии и предложил ему исповедоваться
«Будем советоваться»: в Верховной раде заявили, что судьба закона о статусе Донбасса зависит от Запада
В аэропорту Брюсселя успешно сел самолет с отказавшим двигателем
Появилось видео с места крушения двух самолетов в Румынии
Самолет рухнул рядом с имением Рахманинова в Швейцарии
Во Франции остановили работу реактора старейшей АЭС из-за жары