Юрий Семин сказал, что ничья со "Спартаком" - движение вперед
На старте сезона в первых трех играх чемпионы России пока что не могут забить. Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил на послематчевой пресс-конференции, что пока функциональная готовность команды не та, что у "Спартака". Однако же, потеря очков в битве с чемпионами России позапрошлого сезона (ничья 0:0) не испортила настроение перед праздником - Днем железнодорожника.
- Как оцените ничью?
- Очко со "Спартаком" - движение вперед. Мы не можем проигрывать на День железнодорожника. Все закономерно - уровень функциональной готовности у "Спартака" чуть выше, чем у нас. Они готовились к Лиге Чемпионов. Желаем удачи "Спартаку" в предстоящих играх. Крыховяк, который сегодня дебютировал, провел хороший поединок. Дальше - игра пойдет у всей команды.
- Как вам форма команд сегодня?
- Зеленого у нас маловато. Поменяли расцветку формы, но это решение уже состоялось. Но форма - отличная, добавить бы зеленого цвета.
- Гилерме сегодня вышел на поле в составе...
- Гилерме сыграл 20 матчей на 0 - стали чемпионами, сегодня был хорош.
- Как Баринов?
- Надеялся, что "Спартаку" забьет как в прошлый раз.
- "Локомотив" уже долго не забивает. Что такое?
- Не страшно, отлично играем в обороне. Когда свои ворота на нуле, то это хорошо. А забить - мы забьем!
- Крыховяк сегодня подсказывал в игре многим игрокам. Он влился уже в коллектив?
- Это нормально, когда в процессе игры происходит взаимодействие с игроками. Это очень важный фактор. Очень плохо, когда все молчат. Вот это очень плохо. Он - человек активный в футболе. Игроки реагировали хорошо. Для подсказок есть тренер. Но это - хорошее явление.
- В первых трех турах мало ударов по воротам.
- Мы очень мало бьем по воротам. Но пока что все на таком уровне.
- Испортил ли "Спартак" вам настроение перед праздником - Днем железнодорожника?
- Нет, мы же разделили по очку. Хотим поздравить всех железнодорожников. Результат нормальный.