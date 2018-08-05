Группа "Кино" под симфонический оркестр, чемпион мира по футболу и "танкист" Глушаков. 9 главных событий матча Локомотив - Спартак

СЕГОДНЯ 00:21 2018-08-05T00:27:37+03:00

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Московский "Локомотив" сыграл вничью 0:0 со "Спартаком" в матче 2 тура чемпионата России по футболу. Зрители не увидели забитых голов. Но на этой игре было немало интересного. "КП" - о главных событиях матча, который прошел на стадионе "РЖД Арена".

"Танкист Денис Глушаков"

fcsm_official Красно-белый боец! В перерыве Денису @glushak8 Глушакову наложили швы. У него ушибленная рана головы. #спартак #спартакмосква #spartak #впередспартак #краснобелые #локоспартак - 0:0

В первом тайме поединка случился довольно неприятный для лидера "Спартака" Дениса Глушакова эпизод. Он получил травму головы и доктора, дабы обезопасить игрока, наложили ему шов и выдали ему специальный защитный шлем. Такой же в свое время носил после травмы вратарь "Челси" Петр Чех. Глушаков доиграл первую половину матча в образе "танкиста", вернувшись в игру уже без шлема, после чего в конце игры был заменен. Когда уходил с поля, то получил небольшой "хлопок" от наставника. Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в экспресс-интервью обронил фразу про эпизод во время замены Глушакова:

- Случайно хлопнул Глушакова по голове. Забыл про его рану. Но с Денисом все в порядке.

- Ничья двух чемпионов России

Матч на стадионе в Черкизово был по-своему уникальной игрой на старте сезона. На поле сошлись чемпионы России двух последних сезонов - "Спартак" и "Локомотив". И по итогам 90 минут матча голов зрители не увидели. Итог поединка - 0:0 и перед воскресными играми "Спартак" сейчас - третий в турнирной таблице с 4 очками, а "Локомотив" на 8-й позиции с 2 баллами и 0 забитых голов за стартовые две игры сезона.

- Симфонический оркестр, который исполняет группу "Кино"

Зрителей матча "Локомотив" - "Спартак" ожидал небольшой сюрприз перед игрой. Специально для всех пришедших на игру на сцене перед стадионом за полтора часа до игры выступил оркестр "Симфоническое кино". Это - проект одного из основателей группы "Кино" Юрия Каспаряна.

ilgerkus Репетиция проекта "Симфоническое кино"

Лучшие песни легендарного коллектива исполняются в обработке симфонического оркестра. Правда, в выступление вмешалась погода. Спустя 15 минут после начала в спешном порядке пришлось накрывать инструменты - над "РЖД Ареной" грянул небывалой силы ливень.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/663082" frameborder="0"></iframe> Симфонический оркестр перед матчем Локомотив - Спартак на РЖД Арене. "Видели ночь".Евгений НЕСЫН

Уже после матча в официальной группе проекта в "ВКонтакте" появилась запись:

- Друзья, нам очень жаль, что погода не позволила отыграть нам выступление полностью. Но то как вы пели "Группу крови" это феноменально.

- Чемпион мира по футболу вживую общался с фанатами

Новичок "Локомотива" Бенедикт Хеведес (в красной футболке) во время общения с фанатами железнодорожников.Фото: Евгений НЕСЫН

В день игры в Москву прилетел очередной звездный новичок "Локомотива". Немец Бенедикт Хеведес в 2014 году выиграл чемпионат мира в Бразилии, а следующий же сезон он точно проведет в столичном клубе. Хеведес прилетел в "Шереметьево" рано утром, а уже вечером предстал перед болельщиками на игре.

- Я надеюсь, что мы все же сможем переломить ход поединка и победить сегодня "Спартак", - сказал Хеведес в микрофон, стоя у фан-сектора "Локомотива".

Однако, победить все же не удалось. "Локомотив" сыграл вничью 0:0 со "Спартаком".

Дикий ливень перед матчем "Локо" - "Спартак"

Ливень на стадионе "РЖД Арена" перед матчем.Фото: Евгений НЕСЫН

В Москве в последние дни стоит 30-градусная жара. Однако же, буквально за 45 минут до матча над "РЖД Ареной" грянул невероятной силы ливень. Дождь стоял буквально "стеной". К началу поединка поле стадиона было готово к игре. А вокруг арены стало чуть прохладней.

Массимо Каррера: "Мне не нужны 35 игроков"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После игры наставник "Спартака" Массимо Каррера заявил, что команде не нужны новые игроки просто для того, чтобы они были в команде. Нужны те, кто будет полезен:

- У нас сейчас достаточно игроков. Мне не нужно 35 футболистов в основной обойме. Мне нужны только полезные. Если у кого-то появятся предложения со стороны, тогда посмотрим. Но на данный момент я работаю с теми футболистами, которые есть в «Спартаке», и мы делаем все, чтобы совершенствовать свою игру. Сегодня мы играли против чемпиона России, и он, кроме удара головой на последних минутах, по большому счету не создал моментов у наших ворот.

Действующие чемпионы России уже долго не забивают

После игры против "Спартака" для "Локомотива" образовалась немного неприятная тенденция. Первые три стартовых поединка сезона - без голов. Более того, если взять финиш прошлого сезона, то получится, что в 8 последних официальных играх "Локо" забил всего 1 гол, начиная с 14 апреля. Тогда в гостях было разгромлено столичное "Динамо" 4:0. Чемпионам еще есть над чем работать.

Бразилец Томер Савойя на стадионе

tomersavoia Томер Савойя

Один из самых харизматичных фанатов чемпионата мира по футболу 2018, автор фразы, которую можно перевести как "Офигенно, братан!", Томер Савойя оказался в числе зрителей главной игры 2 тура чемпионата России.

Бразилец все еще продолжает "тусить" в нашей стране после завершения мирового первенства. И посетил в своей фирменной шапке с рогами поединок "Локо" и "Спартака", поделившись впечатлениями в сторис своего "Инстаграма".

"Вежливый светофор" после игры

fcsm_official В Черкизове завершился первый тайм матча 2-го тура @rfpl_org. Спартак при подавляющем преимуществе забить @fclokomotiv не смог - 0:0. #спартак #спартакмосква #spartak #впередспартак #краснобелые #локоспартак - 0:0

После матча на стадионе в Черкизово по пути к станциям метро и МЦК был выстроен специальный "коридор" для зрителей матча. А на светофоре перед станцией метро МЦК была "двойная охрана". "Пожалуйста, проходите только на зеленый свет светофора, не нарушайте" - говорил из мегафона один из служивых. И когда загорался красный свет светофора, то пешеходный переход всем шедшим с матча преграждали трое людей в форме с нашивками "Росгвардия". Так что никто не смог пробежать на красный свет.