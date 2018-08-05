2018-08-05T17:42:01+03:00
Происшествия

В авиакатастрофе в швейцарских Альпах погибли 20 человек

Самолет времен Второй мировой войны врезался в гору Пиц Зегнас
Мария БЕРК
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Самолет времен Второй мировой войны врезался в гору Пиц ЗегнасСамолет времен Второй мировой войны врезался в гору Пиц ЗегнасФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Швейцарии произошло второе крушение самолета за последние сутки. 4 августа воздушное судно разбилось на высоте 2540 метров около пика Зегнас. На борту находились 20 человек — 17 пассажиров и три члена экипажа, все они погибли.

Как сообщила полиция, разбившийся самолет марки JU52 по прозвищу «Тетушка Ю» был построен еще в 1939 году и активно использовался в годы Второй мировой войны. Он принадлежал обществу дружбы швейцарской военной авиации «Ю-эйр». Известно, что у организации есть еще два реконструированных самолета типа «Юнкерс», которые используются для пассажирских и туристических полетов.

Полиция уже подтвердила гибель всех 20 человек. Отмечается, что самолет вылетел из Локарно на военный эфродром в Дюбендорфе днем 4 августа. Он возвращался после двухдневной экскурсии в контоне Тичино. Среди пассажиров были граждане Швейцарии и Австрии в возрасте от 40 до 84 лет.

На месте крушения работают следователи и авиаэксперты. Судя по траектории падения «Юнкерса», самолет не мог столкнуться с другим летательным аппаратом. Также полиция исключила взрыв на борту судна. Следствие склоняется к тому, что воздушное судно врезалось в гору Пиц Зегнас.

Вместе с тем, установить причину авиакатастрофы будет довольно сложно, так как «черных ящиков» у самолета не было.

Общество дружбы швейцарской военной авиации уже выразило соболезнования родственникам погибших. Авиаперевозчик приостановил полеты.

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