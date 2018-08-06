Зачем Трамп объявил миру тарифную войну

СЕГОДНЯ 01:03 2018-08-06T01:26:26+03:00

США за счет других стран сумели оживить свою экономику. Может, и нам попробовать?

Изменить размер текста: A A

«Требуются... требуются...»

Обещая вернуть Америке былое величие, Трамп, как деловой человек, всегда делал акцент на экономическую составляющую своей предвыборной программы. Больше рабочих мест, меньше налогов, словом, все для того, чтобы денег у обычного американца поприбавилось. И это у Трампа получается. Достаточно попасть за черту любого крупного американского города, где находятся заводы и фабрики, и огромные транспаранты сообщают о наличии вакансий: «Требуются... требуются...» Доходы сайтов по трудоустройству бьют все рекорды. Вдвое возросло количество объявлений в газетах о новых рабочих местах.

Есть работа? Значит, есть деньги, которые сделают для простого гражданина американскую мечту реальностью: собственный дом, здоровые и образованные дети, обеспеченная старость.

Сухая статистика тоже на стороне Трампа: безработица (3,8%) находится на самом низком уровне за последние 18 лет. Растет средняя почасовая оплата труда (в США принято смотреть на этот показатель, а не на среднемесячную зарплату).

- Мы прогнозируем в 2018 году рост ВВП США в 2,9%. Отчасти это потому, что сокращение налогов, обещанное и выполненное Трампом, простимулирует расходы. Что, в свою очередь, обеспечит эффект роста экономики, - сообщают аналитики крупного инвестбанка Goldman Sachs.

Как у него получилось

Трамп всегда позиционировал себя как искусного переговорщика и дельца. Но пока что новых сделок не совершил, а лишь аннулировал подписанные его предшественниками.

Это Транс-Тихоокеанское и Атлантическое партнерства (по сути, свободное движение товаров из Азии и Европы, невыгодное для производителей в США) и Парижский договор по климату (он обязывал американских промышленников нести большие траты на экологию).

Затем Трамп, по сути, остановил импорт в страну стали и алюминия из Китая, Канады, стран ЕС и России, чтобы вдохнуть жизнь в сталелитейную промышленность севера США. Именно там сконцентрированы основные избиратели Трампа.

Ну а финальным залпом стало введение заградительных пошлин на тысячи товаров из Китая (общая стоимость - $200 млрд.).

«Обиженные страны» настроены ответить симметрично. Китай уже повысил ввозные пошлины на товары из США стоимостью в $34 млрд. В ЕС тоже защитные меры - на 23 категории американских товаров из стали. Но только для США это как дробинкой по слону стрелять. Сравните хотя бы порядок цифр в обоюдных ограничениях, насколько малы они со стороны Китая и ЕС.

- Трамп представляет интересы промышленников, а не финансовых спекулянтов. Его цель - вернуть производство в США из Китая. Таким образом, шаги в сторону отрыва от КНР сблизят американского лидера даже с его политическими оппонентами. Потому что снизить зависимость от китайцев хотят все - и демократы, и республиканцы, - говорит Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации.

А возвращать в США есть что. Америка покупает у Китая существенно больше, чем продает туда. Сумма составляет от $375 до 500 млрд. в год.

И россию зацепит

- У России сравнительно небольшой объем торговли с США. Поэтому для нас тарифные войны не столь разрушительны, - объясняет фондовый аналитик Александр Разуваев. - Мы преимущественно торгуем с европейцами. И вот если мы c ними введем какие-то совместные санкции против США, то лучше будет как нашей, так и европейской экономике. У нас появятся дополнительные возможности, расширятся рынки сбыта.

- Нам в данной непростой ситуации необходимо искать «окна возможностей». Если Китай или ЕС не смогут поставлять какую-то свою продукцию в США, очевидно, что они будут готовы сбыть ее по более дешевым ценам на другие рынки. Вполне возможно, что мы от этого выиграем, - считает завкафедрой Международной коммерции РАНХиГС Владимир Саламатов.

- Но если в Китае в результате противостояния с США упадет производство, Поднебесная будет меньше закупать у России нефти и газа, - опасается независимый экономический эксперт Антон Шабанов. - Для России было бы выгодно, чтобы Китай побыстрее выбросил белый флаг.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС - РЕБРОМ

А давайте и у нас так сделаем...

Получается, достаточно повысить импортные пошлины, ввести новые тарифы по примеру США, и можно рассчитывать на ускорение экономического роста и в России? Оказывается, все не столь очевидно.

- Механизм защиты внутреннего рынка, национального производителя хорошо известен давно. Можно, конечно, вообще изолироваться от мира, но ведь тогда придется производить ту продукцию, которая необходима для внутреннего потребления, с большими затратами - для конечного потребителя она будет дороже, - предостерегает начальник Российской таможенной академии Владимир Мантусов. - Ведь Трамп не создает производство в США заново, он лишь возвращает то, что уже когда-то производилось.

Впрочем, есть у тщательно просчитанных торговых ограничений и положительный эффект, который действительно может придать импульс проблемным секторам экономики. Повышения цен, конечно, в таком случае вряд ли получится избежать...

- В начале 2000-х годов в России было введено ограничение на импорта мяса птицы, - вспоминает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. - Без этого восстановить в России птицефабрики было нельзя. В результате цена на мясо птицы действительно несколько выросла. Но люди на этих восстановленных производствах стали зарабатывать, сами фабрики начали приносить прибыль, налоговые поступления выросли. Постепенно рынок заполнился отечественной курятиной. Цены стабилизировались.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Может, все это несерьезно?

Удивительное дело! Внимательные экономисты вчитались в списки товаров, на которые США и Китай ввели заградительные пошлины. И нашли там много странного.

- Вашингтон ввел тарифы против Пекина в том числе и на товары, которые либо покупает ограниченно мало, либо вообще не покупает, - комментирует управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин. - Так, например, США ввели тарифы на ввоз кассетных магнитофонов, сжиженного природного газа и электроэнергии. Как вообще электричество можно из Китая в Штаты поставлять? А кассетные магнитофоны - вообще абсурдная вещь. Хотя реальные болезненные уколы с разных сторон, безусловно, есть. Так, Китай ввел заградительные пошлины на поставки сои и мяса из Америки. Из-за этого в США рухнули цены на эту продукцию. Фермеры, безусловно, недовольны. Но в понимании Трампа это не жертвы по сравнению с глобальной целью - вернуть производство обратно.

Несуразность некоторых позиций в ограничительных списках некоторые эксперты объясняют так: Минфин США включил в них все товары, которые по таможенным декларациям ввозились из Китая в больших количествах, нежели завозились из США. Например, кассетные магнитофоны в небольшом количестве могли заказывать американские магазины, специализирующиеся на оборудовании для меломанов. В Китае произвести такую редкую аппаратуру проще и дешевле, чем в США. А что касается сжиженного газа и электричества - это ограничения на будущее. США ведь сами планируют в скором времени стать крупнейшим мировым поставщиком энергоресурсов. Кстати, на восточном побережье Америки сейчас возводится несколько новых терминалов для сжижения газа и заправки им танкеров. Американцы реально планируют в ближайшее время начать его поставки в Европу. Правда, чтобы это стало выгодно, США должны остановить строительство газового трубопровода «Северный поток-2» из России. Но Европа пока что этому умело сопротивляется.