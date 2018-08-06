Огонь Победы

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-05T23:31:56+03:00

В полной темноте, из зениток разом вырвалось пламя, земля под нашими ногами, дрогнув, разверзлась, и только после этого ударил залп грома небесного… Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Свой первый в жизни салют я увидел и услышал на «Родине». Так назывался заводской стадион на Мытной, рядом с Серпуховкой, где мы жили. Мытная всегда была пустой и летом тенистой из-за разросшихся лип за оградой Морозовской больницы. В войну мы забыли о стадионе, а тут слух всколыхнулся, что там будут стоять орудия для салюта, - ну как не слетать посмотреть… А там - полный облом: часовой с винтовкой у высокой кирпичной ограды даже и близко не подпускает к воротам. Но все же уговорили, прорвались: мы увидели четыре длинноствольных орудия, стоящих в четком строю на футбольном поле, задрав стволы в напряженном ожидании.

И вдруг, уже в полной темноте, из зениток разом вырвалось пламя, земля под нашими ногами, дрогнув, разверзлась, и только после этого ударил залп грома небесного… Со старых тополей сорвалась туча обезумевших ворон, а руки наши сами потянулись к оглушенным ушам… Потом еще и еще бил в черное московское небо огонь, и снова трепетала под ногами земля, но уже было не страшно, а здорово, радостно, весело! И само собой как-то верилось, что больше Москву не станут бомбить, и что еще недолго будет война… Это была ночь светлой надежды.

Мы не ошиблись: Москву и правда больше уже не бомбили, будто вражеские самолеты разлетелись, как те вороны, после первого залпа.

Почему салют прозвучал именно в эту ночь последнего летнего месяца… Утром наши с тяжелыми боями отбили Орел, а ближе к вечеру, сломив упорнейшее сопротивление врага, отбили и Белгород. Генерал-полковник Сергей Матвеевич Штеменко, член Генерального штаба армии, рассказывал, как возникла идея ознаменовать эти две важнейшие победы салютом.

Штеменко и генерала Антонова 5 августа срочно вызвали в Ставку, куда Сталин только что вернулся после поездки на Калининский фронт. И Сталин вдруг ошарашил. «Eще в древние времена, когда войска одерживали победы, то гудели во все колокола. И неплохо бы отмечать победы не только поздравительными приказами. Мы думаем… - обвел взглядом сидевших членов Ставки, - давать в честь отличившихся войск артиллерийские салюты. И учинять какую-то иллюминацию…»

Но иллюминации по первому разу не получилось: было много одиночных, пистолетных ракет - не успели ее подготовить. Да и орудий свободных с трудом набрали всего 120 единиц, а самой сложной задачей было найти холостые заряды.

В ту незабываемую ночь грянуло 12 залпов, и каждый бил по врагу.

Теперь, если случается оказаться на Мытной, всегда долго стою напротив того места, где когда-то были ворота нашего родного стадиона и где теперь стоят высокие дома, в которых живут люди, даже и не подозревающие, что сотворилось здесь в ту ночь 1943 года…