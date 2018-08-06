2018-08-06T14:36:09+03:00
Экономика

Лишних за бортом не будет: Минтранс отказался от легализации овербукинга

В ведомстве планируют ввести денежные компенсации пассажирам, которым отказали в посадке на рейс
Роман СУАРДО
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В зависимости от дальности полетов компенсация пассажиру за овербукинг составит от $200 до $400 на международных рейсах и от 8 тыс. до 20 тыс. рублей на внутренних линиях.В зависимости от дальности полетов компенсация пассажиру за овербукинг составит от $200 до $400 на международных рейсах и от 8 тыс. до 20 тыс. рублей на внутренних линиях.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Вопрос так называемого овербукинга был решен окончательно и бесповоротно. Профильное ведомство отказало авиаперевозчикам в признании законным вышеупомянутого явления. Теперь компании будут нести солидные штрафы, которые еще больше увеличат, а потерпевшие имеют шанс не остаться у разбитого корыта, как это было раньше.

А ситуация очень простая вырисовывается. Хочет некий гражданин полететь куда-то, тещу любимую порадовать, чтоб лишний раз не зубоскалила, какой зять дурак. Да, детей и жену на моря свозить. Все идет отлично, новые вещи куплены, упакованы. Вся счастливая компания подходит на посадку, и тут им сообщают, что мест – то нет, тю-тю. А куда места-то делись? Ну вот так вышло - билетов продали больше, чем кресел в самолете. По статистике, кто-то всегда опоздает на рейс - можно его кресло заранее продать. А когда он таки успевает, то эта ситуация и называется овербукинг.

И если раньше можно было остаться без всего и до каких-то компенсаций дело редко доходило, то скоро все изменится.

Пока про фиксированный размер компенсаций говорить рано, но уже есть примерные цифры по возмещениям гражданам. В зависимости от дальности полетов (менее 1500 км, от 1500 км до 3500 км, свыше 3500 км) компенсация пассажиру составит от $200 до $400 на международных рейсах и от 8 тыс. до 20 тыс. рублей на внутренних линиях.

Минтранс планирует внести изменения в авиакодекс, связанные с ответсвенностью за овербукинг и компенсации, и закончить работу с их принятие уже к концу этого года.

Понятно, что абсолютной защиты от попадания под овербукинг, нет. Старайтесь совершить регистрацию через интернет и как можно раньше. Она открывается за сутки. Или приходите в аэропорт как можно раньше. Эти действия точно лишними не будут.

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