Япония протестует против российских истребителей на острове Итуруп

СЕГОДНЯ 14:12 2018-08-06T14:33:36+03:00

А в Москве, тем временем, планируют установить там еще и ракетные системы с комплексами ПВО

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Вокруг Курил разгорается очередной скандал. На этот раз японские власти возмутились тем, что на острове Итуруп разместили истребители Су-35С.

- Действия России идут вразрез с нашей позицией и вызывают глубочайшие сожаления, - сказал генсек японского кабмина Ёсихидэ Суга. - Через посольство в Москве Министерству иностранных дел РФ был выражен протест. При этом наше правительство продолжит вести плотный и активный диалог с российской стороной для решения вопроса принадлежности четырех северных островов (так японцы называют южные Курильские острова) и заключения мирного договора.

- Это несерьезно. Работа на внутреннюю публику и политиканство со стороны Японии, - рассказал сенатор Франц Клинцевич. - В Токио все прекрасно понимают, что Курилсьская гряда им не достанется. Но тема крайне популярная и поддерживается японским народом. Вот политики ее и эксплуатируют. Пора бы им прекратить заниматься этим политическим мошенничеством и начать думать о том, как выстроить с нами добрососедские отношения. Мы своей территорией не торгуем. Это наша земля, и мы все сделаем для того, чтобы там было комфортно и безопасно. Москва, как вы видите, серьезно взялась за этот регион.