Не пеняйте на судьбу, отдыхайте в Малибу

СЕГОДНЯ 14:32 2018-08-06T15:06:54+03:00

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Всего год назад этот фильм дебютировал в российском прокате, и вот уже бравые пляжные спасатели перебираются с киноэкранов на телевизионные. И это символично, ведь картина является полнометражным вариантом одноименного телесериала, будоражившего зрительское воображение примерно 20 лет назад. Неслучайно в фильме мелькают главные звезды классических «Спасателей» - Дэвид Хасселхофф и Памела Андерсон. Есть, правда, один сомнительный момент: в оригинале и фильм, и сериал называются Baywatch (перевести можно как «Пляжный дозор», «Смотрители залива» и тд), а «Спасателями Малибу» они стали благодаря чисто российскому креативу. И вот незадача - создатели киноверсии вдруг перенесли действие из Калифорнии, на пляжах которой трудились Андерсон и Хасселхофф, во Флориду, где и в помине нет никакого Малибу. Интересно, Дуэйн Джонсон, Зак Эфрон и другие звезды обновленных «Спасателей» знают, что живут и работают не по прописке? Впрочем, российские телезрители, которым предстоит впервые посмотреть этот наполненный загорелыми телами комедийный боевик, вряд ли будут расстроены столь «вопиющим» нарушением закона.

СТС, «Спасатели Малибу», 12 августа, 21.00