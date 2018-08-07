Ученые: Земля может превратиться в “теплицу” и последствия будут разрушительные
Международная группа ученых провела исследование и выяснила, что средняя температура на Земле может вырасти и сделать планету непригодной для жизни. Результаты опубликованы в журнале PNAS.
Исследователи обнаружили, что Земля приближается к “переломному моменту”, называемому “тепличным климатом”, что может привести к повышению средних температур на 4-5 градусов Цельсия от показателей доиндустриального периода (середины ХIХ века), а также поднять уровень моря от 10 до 60 метров.
Автор работы, профессор Уилл Штеффен из Австралийского национального университета (ANU) заявил, что в таком случае большая часть планеты окажется необитаемой.
Он пояснил, что если выбросы человека повысят глобальную температуру до 2 градусов Цельсия, это может спровоцировать необратимые процессы в земной системе, которые впоследствии могут вызвать дальнейшее потепление.
“Реальная проблема заключается в том, что эти все элементы могут действовать по принципу домино”, - заявил Штеффен.
По мнению ученого, нынешние усилия “недостаточны”, чтобы помочь избежать переломного момента.
Штеффен подчеркнул, что глобальные средние температуры в настоящее время на чуть более одного градуса Цельсия выше доиндустриальных температур и растут в среднем на 0,17 градусов каждое десятилетие.
“Температура на Земле не определяется исключительно выбросами парниковых газов в процессе человеческой деятельности. Наше исследование предполагает, что антропогенное потепление на два градуса может запустить другие системные процессы, часто называемые “обратной связью”. Они могут ускорить потепление, даже если мы перестанем выбрасывать в атмосферу парниковые газы”, - заявил Штеффен.
Ученый считает, что странам необходимо работать вместе, чтобы “значительно ускорить переход к мировой экономике без выбросов”.
“Коллективные действия человека необходимы для того, чтобы управлять системой Земли и стабилизировать ее в жилом состоянии, подобном межледниковому”, - говорит Штеффен.
В исследовании не были установлены точные временные рамки того, когда начнут происходить необратимые события. Ученый предполагает, что это может произойти в течение 100-200 лет.
“Последствия превращения Земли в “теплицу”, вероятно, будут массовыми, иногда неожиданными и, несомненно, разрушительными”, - подытожили исследователи.