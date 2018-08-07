Ученые: Земля может превратиться в “теплицу” и последствия будут разрушительные

СЕГОДНЯ 14:19 2018-08-07T14:30:22+03:00

Повышение температуры на несколько градусов может сделать большую часть планеты непригодной для проживания

Изменить размер текста: A A

Международная группа ученых провела исследование и выяснила, что средняя температура на Земле может вырасти и сделать планету непригодной для жизни. Результаты опубликованы в журнале PNAS.

Исследователи обнаружили, что Земля приближается к “переломному моменту”, называемому “тепличным климатом”, что может привести к повышению средних температур на 4-5 градусов Цельсия от показателей доиндустриального периода (середины ХIХ века), а также поднять уровень моря от 10 до 60 метров.

Автор работы, профессор Уилл Штеффен из Австралийского национального университета (ANU) заявил, что в таком случае большая часть планеты окажется необитаемой.

Он пояснил, что если выбросы человека повысят глобальную температуру до 2 градусов Цельсия, это может спровоцировать необратимые процессы в земной системе, которые впоследствии могут вызвать дальнейшее потепление.

“Реальная проблема заключается в том, что эти все элементы могут действовать по принципу домино”, - заявил Штеффен.

По мнению ученого, нынешние усилия “недостаточны”, чтобы помочь избежать переломного момента.

Штеффен подчеркнул, что глобальные средние температуры в настоящее время на чуть более одного градуса Цельсия выше доиндустриальных температур и растут в среднем на 0,17 градусов каждое десятилетие.

“Температура на Земле не определяется исключительно выбросами парниковых газов в процессе человеческой деятельности. Наше исследование предполагает, что антропогенное потепление на два градуса может запустить другие системные процессы, часто называемые “обратной связью”. Они могут ускорить потепление, даже если мы перестанем выбрасывать в атмосферу парниковые газы”, - заявил Штеффен.

Ученый считает, что странам необходимо работать вместе, чтобы “значительно ускорить переход к мировой экономике без выбросов”.

“Коллективные действия человека необходимы для того, чтобы управлять системой Земли и стабилизировать ее в жилом состоянии, подобном межледниковому”, - говорит Штеффен.

В исследовании не были установлены точные временные рамки того, когда начнут происходить необратимые события. Ученый предполагает, что это может произойти в течение 100-200 лет.

“Последствия превращения Земли в “теплицу”, вероятно, будут массовыми, иногда неожиданными и, несомненно, разрушительными”, - подытожили исследователи.