В Венесуэле впервые за 15 лет правительство разрешило гражданам свободный обмен валюты

СЕГОДНЯ 07:15 2018-08-03T07:19:50+03:00

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Настоящий - переворот в сознании произошел в четверг в Боливарианской республике.Президент Николас Мадуро пошел на шаг, который все уже давным-давно ждали, но в реальность которого поверить никак не могли. Речь идет о разрешении свободного обмена долларов и евро на местные боливары.

За инициативу Мадуро проголосовало Национальное учредительное собрание (НУС) - конституционный орган, который сейчас фактически подменяет парламент. Изменения должны вступить в силу 20 августа.

- Этот закон, вероятно, затормозит нынешнюю экономическую катастрофу, а полученные от него средства будут направлены на социальные программы, осуществляемые Боливарианским правительством , - заявил председатель НУС Дьосдадо Кабельо

Теперь в стране должны появиться легальные обменные пункты и валютные брокеры. Правда есть один нюанс - конкретных механизмов торговли и ее разрешенные объемы пока никто не называл. Оппозиция боится, что на самом деле власти попытаются ввести "свободный" обменный курс только для определенной категории предприятий и граждан, в то время как остальное население будет вынуждено довольствоваться заниженными ставками.

В Венесуэле с 2003 года все операции по обмену валюты находятся под жестким контролем государства, которое ввело специальный курс DICOM, по которому должны менять доллары на боливары все граждане и компании. Этот курс фактически искусственно удерживается властями уровне в 30 раз меньше, чем реальные потребности населения, что привело сначала к дефициту валюты, а потом и к появлению черного рынка, которым сейчас пользуются почти все граждане Боливарианской республики. И все это при том, что наказание за нелегальный обмен весьма суровое - до 15 лет тюрьмы.

Новая инициатива правительства стала еще одной мерой в разворачивающейся последние несколько недель кампании по проведению масштабных экономических реформ в Венесуэле. Власти уже объявили о намерении радикально стимулировать местное производство и привлечь дополнительные иностранные инвестиции. Одна из самых ожидаемых мер - повышение цен на бензин, который считается самым дешевым в мире.

Дата 20 августа выбрана не случайно для начала реформы. Именно в этот день власти планируют провести деноминацию и ввести в оборот новые банкноты. Тогда же Мадуро пообещал "экономическую революцию в стране",