2018-08-03T08:02:54+03:00
Спорт

Леонид Слуцкий с "Витессом" прошел румынский "Вииторул" в Лиге Европы

Дальше в соперниках у голландской команды, ведомой российским тренером - "Базель" [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Леонид Слуцкий - главный тренер "Витесса".Леонид Слуцкий - главный тренер "Витесса".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В голландском городе Арнем в четверг, 2 августа, прошла ответная игра второго квалификационного раунда Лиги Европы. "Витесс", который с этого сезона тренирует российский тренер Леонид Слуцкий, играл с румынским "Вииторулом". Первая игра двух клубов завершилась вничью 2:2, причем команда Слуцкого к 50-й минуте матча уступала 0:2, но смогла спасти ту игру.

Ответный поединок на своем поле прошел без особых проблем для команды Слуцкого. Уже на 23-й минуте словенец Тим Матавж вывел "Витесс" вперед, а в начале второго тайма на 48-й минуте Барайн Линссен удвоил преимущество хозяев. Через пару минут небольшую интригу в матч внес Денис Дрэгуш, который сократил разрыв в счете.

"Витесс" празднует первый гол в матче. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Витесс" празднует первый гол в матче.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Однако же, румынская команда не смогла отыграться как "Витесс" в первой игре. На 77-й минуте опытный Рой Беренс забил третий гол своей команды в матче и поставил точку в игре. Клуб из Арнема идет дальше, одержав победу со счетом 3:1.

После матча главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий сказал:

- Это был сложный матч. До счета 2:0 мы контролировали игру, дважды попали в перекладину и создавали много моментов. Но когда они забили, на 15 минут мы потеряли контроль. Мы были удивлены и не знали, как реагировать. При счете 3:1 стало легче.

Говоря же о следующем сопернике по Лиге Европы, а это "Базель" из Швейцарии, Слуцкий сказал:

- Я хорошо знаю «Базель». Мы с ЦСКА играли против них в Лиге чемпионов. Я видел много их матчей. Это соперник уровня Лиги чемпионов, серьезная проверка для нас. Надеюсь, мы готовы к ней.

Брайан Линсен - автор второго гола в матче Лиги Европы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Брайан Линсен - автор второго гола в матче Лиги Европы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

9 августа "Витесс" проведет свой первый матч с "Базелем" в следующем раунде Лиги Европы на своем поле. А через неделю команды сыграют ответный поединок в Швейцарии.

"Витесс" победил "Вииторул" в Лиге Европы. Комментарии после матча.

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