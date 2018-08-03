Бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса будет играть в Саудовской Аравии за "Аль-Наср"

СЕГОДНЯ 08:10 2018-08-03T08:17:56+03:00

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Выступавший во второй половине прошлого сезона за футбольный клуб ЦСКА (Москва) нигерийский форвард Ахмед Муса продолжит теперь свою карьеру в Саудовской Аравии. Клуб "Аль-Наср" официально объявил о подписании контракта на 4 года с 25-летним форвардом сборной Нигерии.

Права на этого игрока принадлежали английскому клубу "Лестер", где у Мусы не особо задалась карьера. И теперь, по некоторым данным, за 14,8 миллиона фунтов он переедет в новую команду. В новой команде он будет играть под номером 7.

На чемпионате мира 2018 Муса сыграл за сборную Нигерии три поединка. Он стал героем матча против сборной Исландии. Африканцы победили со счетом 2:0, а Муса забил два гола в ворота скандинавской команды. Однако же, после поражения со счетом 1:2 от Аргентины сборная Нигерии не смогла выйти в 1/8 финала ЧМ-2018, завершив свои выступления на стадии группового этапа.

Ахмед Муса известен по своим выступлениям за московский ЦСКА, за который играл с 2012 по 2016 и в начале 2018 года. В составе армейского клуба он успел трижды выиграть чемпионат россии, дважды - Суперкубок и один раз - Кубок России.