2018-08-03T08:17:56+03:00
Спорт

Бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса будет играть в Саудовской Аравии за "Аль-Наср"

Аравийский клуб подписал контракт на 4 года с форвардом сборной Нигерии
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Ахмед Муса.Ахмед Муса.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Выступавший во второй половине прошлого сезона за футбольный клуб ЦСКА (Москва) нигерийский форвард Ахмед Муса продолжит теперь свою карьеру в Саудовской Аравии. Клуб "Аль-Наср" официально объявил о подписании контракта на 4 года с 25-летним форвардом сборной Нигерии.

Права на этого игрока принадлежали английскому клубу "Лестер", где у Мусы не особо задалась карьера. И теперь, по некоторым данным, за 14,8 миллиона фунтов он переедет в новую команду. В новой команде он будет играть под номером 7.

На чемпионате мира 2018 Муса сыграл за сборную Нигерии три поединка. Он стал героем матча против сборной Исландии. Африканцы победили со счетом 2:0, а Муса забил два гола в ворота скандинавской команды. Однако же, после поражения со счетом 1:2 от Аргентины сборная Нигерии не смогла выйти в 1/8 финала ЧМ-2018, завершив свои выступления на стадии группового этапа.

Ахмед Муса известен по своим выступлениям за московский ЦСКА, за который играл с 2012 по 2016 и в начале 2018 года. В составе армейского клуба он успел трижды выиграть чемпионат россии, дважды - Суперкубок и один раз - Кубок России.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
У нас в России есть серфинг! 17-летний Никита Авдеев вошел в Топ-10 Европейского первенства
А юношескую сборную РФ включили в состав Европейской Ассоциации Сёрфинга. Наши ребята показали в этом году рекордно высокий результат, как в личном, так и в командном зачёте
У нас в России есть серфинг! 17-летний Никита Авдеев вошел в Топ-10 Европейского первенства
А юношескую сборную РФ включили в состав Европейской Ассоциации Сёрфинга. Наши ребята показали в этом году рекордно высокий результат, как в личном, так и в командном зачёте
Новости 24
Деньги регионам будут выделять по IQ индексу
Япония выразила протест Южной Корее из-за исследовательского судна в акватории спорных островов
«Выдают желаемое за действительное»: в Совфеде прокомментировали американский законопроект о расширении санкций против РФ
Минпросвещения научит педагогов предотвращать детскую агрессию
Во Франции введут штрафы за непристойности в отношении женщин
Футболисты "Уфы" прошли в третий квалификационный раунд Лиги Европы, обыграв "Домжале"
МИД Китая заявил, что США самим придется пожинать плоды развязанной ими торговой войны
Умер Zombie Boy из клипа Леди Гаги
Трамп уверен, что сумел поладить с Путиным
Погода в Москве на 3 августа 2018 года: ожидается 30-градусная жара без осадков
Белый дом заверил, что Трамп уже ответил на письмо Ким Чен Ына
Певец Эмин Аагаларов не планирует ехать в США на допрос к Мюллеру
Убитому в ЦАР режиссеру Расторгуеву присудили «Лавровую ветвь» посмертно
В Греции арестовали подозреваемого в пяти поджогах в Аттике
В Мексике впервые студентом вуза стал 12-летний мальчик
Марии Бутиной в тюрьме разрешили пользоваться телефоном