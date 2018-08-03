8 идей чем заняться на Фестивале семейной рыбалки

СЕГОДНЯ 11:50 2018-08-03T13:21:45+03:00

4 августа Радио «Комсомольская правда» проведет большой семейный праздник, где занятие по душе найдется каждому. Мы предлагаем 8 лучших идей чем заняться на Фестивале, чтобы этот день стал незабываемым!

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1. Принять участие в квест-ярмарке и получить гарантированный приз.

Всем участникам Фестиваля при входе будет выдана программка мероприятия с картой-путеводителем по квест-ярмарке. Необходимо пройти все «станции» квест-ярмарки, чтобы получить футболку «Я люблю рыбалку» от Радио «Комсомольская правда».

2. Научиться танцевать.

Партнер Фестиваля, Всероссийская Федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, проведет танцевальный мастер-класс и научит всех желающих танцевать. Специально для гостей и участников Федерация проведет мастер-классы от чемпионов, показательные выступления и конкурсы с призами!

Гостей фестиваля ждет интересная и разнообразная программа.

3. Научить ребенка правильному поведению в экстремальной ситуации.

На Фестивале семейной рыбалки всех юных гостей ждут мастер-классы от МЧС в зоне «Юный спасатель». На мероприятии будет работать выставка пожарно-спасательной техники, а сотрудники МЧС России проведут мастер-классы, в том числе с участием кинологической службы.

Площадки МЧС традиционно привлекают внимание детей.

4. Сходить всей семьей в зоопарк.

Фестиваль семейной рыбалки будет проходить в парк-отеле «Орловский». На территории парка обустроен мини-зоопарк с комфортабельными и просторными вольерами, в которых живут не только сельские, но и экзотические животные и птицы с разных уголков мира. Обитателей зоопарка можно кормить и фотографироваться с ними!

Один из мини-обитателей мини-зоопарка.

5. Нарисовать картину.

Проект «20 минут тишины» проведет арт-эксперимент - рисуем «картину мира». Все, что нужно – это запечатлеть свои эмоции, настроение, мысли, фантазии в моменте. Стать участником арт-эксперимента сможет каждый.

6. Устроить ребенку праздник.

Организаторы позаботились о досуге самых юных гостей Фестиваля. Для них целый день будет работать детская анимация, аквагрим, будут проводиться конкурсы, эстафеты и игры.

Рыболовный конкурс и подведение его итогов - не единственное развлечение фестиваля.

7. Сходить на концерт с живой музыкой.

На Фестивале будет много музыки, разных жанров и в живом исполнении. От инструментальной до рок-хитов и шлягеров на все времена. Для гостей выступят кавер-группы TipTop Band, Джоули, участники телевизионного шоу «Ты супер!» и другие артисты.

8. И самое главное - поймать рыбу мечты!

На Фестивале семейной рыбалки несколько сотен рыбаков будут участвовать в рыболовном конкурсе. За судейство в соревновании отвечает Rusfishing – общероссийский рыболовный интернет-клуб. Для того, чтобы победить в номинациях конкурса, нужно поймать самую длинную или самую маленькую рыбу, или выловить самый тяжелый улов. Главный приз Московского этапа достанется рыбаку, выловившему самую крупную по весу рыбу. А федеральный приз Фестиваля – сертификат на покупку садовой техники!

Мероприятие состоится 4 августа на территории Парк-отеля «Орловский» (Московская обл., Ленинский район, д. Богданиха).

Зарегистрироваться и узнать подробности можно здесь.