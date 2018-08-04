Лучший российский прыгун отстранен от чемпионата Европы по легкой атлетике за пропуск допинг-тестов

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-03T13:33:10+03:00

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Скандал грянул перед стартом чемпионата Европы по легкой атлетике. Лучший российский прыгун, вице-чемпион мира 2017 года Данил Лысенко, был отстранен от турнира. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) завела на него дело за пропуск допинг-тестов. Он не сообщал о своем местоположении должным образом допинг-офицерам и из-за этого на него наложиил санкции.

- Решение о временном приостановлении нейтрального статуса спортсмена связано с тем, что Данил Лысенко не сообщал свое местонахождение в системе АДАМС, в соответсвии с требованиями ИААФ, - говорится в сообщении пресс-службы Всероссийской федерации легкой атлетики.

При этом, ИААФ в своем официальном релизе говорит о "сделке":

- IAAF предлагает Лысенко два варианта развития событий: признать себя виновным с последующей дисквалификацией за нарушение антидопинговых правил или передать дело на рассмотрение в Спортивный арбитражный суд. Спортсмен должен определиться с решением до 13 августа.

Сам спортсмен, в свою очередь, говорит о своей халатности:

- Я страшно расстроен, что сказать? Сам виноват. Да, относился к заполнению системы ADAMS, так скажем, поверхностно. Это моя халатность. Да, я всегда сдавал все пробы, как во время соревнований, так и во внесоревновательный период, никогда ни от кого не убегал, не скрывался, - приводит слова Лысенко ТАСС.

Чемпионат Европы по легкой атлетике в Берлине пройдет с 6 по 12 августа. Лысенко в этом сезоне выиграл этапы "Бриллиантовой лиги" в Монако и Лозанне. На его счету - лучший результат сезона в мире - 2,40 метра. В начале этого года он выиграл "зимний" чемпионат мира в помещении.