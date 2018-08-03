Анна Герман: Новым президентом измученный народ Украины может избрать "условного" боксера Усика. Но допустят ли такого кандидата к выборам?

СЕГОДНЯ 15:01 2018-08-03T15:25:12+03:00

Экс-депутат Верховной Рады и бывший пресс-секретарь президента, а ныне широко известный в Европе, и не только, эксперт - в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]

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- ...Анна, много событий происходит. Самое яркое, наверное, - это победа украинского боксера Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе над российским - Муратом Гассиевым, его уважительное отношение к нашему парню... Вы с ним не знакомы, кстати?

- Знакома. Мы с Александром Усиком встречались во время предыдущей избирательной кампании. Я была в Винницкой области, и он был там со своими друзьями...

Они обычные, скромные, талантливые ребята. Знаете, если у человека есть фундамент, есть какой-то истинный талант, он всегда добр, и он всегда понимает, что главный вопрос - в том, чего ты хочешь. Или ты хочешь быть всегда прав, или ты хочешь иметь то, что мы называем рилейшнз...

- Вот он отказался от звания Героя Украины, потому что это стали с политикой связывать?

- Мне кажется, что если человек – герой, ему не нужен для этого указ президента. Если он не герой, то указ президента ему не поможет.

Второе. Такое назначение Героев – это что-то из нашего худшего прошлого. Героев не назначают, Герой или есть, и люди это осознают, признают, - или его нет.

Еще одно его соображение, я думаю, было такое, что назначенный герой – это значит, что есть антигерой. И этот герой должен бороться против антигероя.

Я думаю, для нашего общества, для наших народов, и для Украины в частности, очень важно, чтобы у нас не было антигероев. Мы должны не искать антигероев и героев, мы должны найти таких людей, которые будут стремиться к какому-то объединяющему началу. И вот этот парень - скромный, с его победой, с его силой, с его добротой… Он - Герой. Потому что настоящие люди, они всегда добрые.

- У него оказалась еще и голова на плечах.

- Да. По-настоящему сильные люди, они всегда благородны в душе, они не ищут антигероев.

- А как вы оцениваете то, что Александр Усик в Крым поехал, с мальчишками в футбол поиграл?

- Крым – это его малая родина, как мы называем. Он родился в Крыму. Почему ему не поехать? Он свободный человек, он это показывает и демонстрирует.

Нам нужны свободные люди, без комплексов и без всех этих условностей, которые нам продиктовал такой плохой день в наших отношениях, плохая политика и плохие, бездарные политики. Они нам продиктовали какие-то условности, и мы должны почему-то эти условности держать.

Александр Усик после своей победы над Муратом Гассиевым.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я так понял, что вы имеете в виду своих политиков? Я правильно вас понимаю?

- Я имею в виду всех плохих политиков, которые строят условности между народами.

- И со стороны США?

- Во всех странах есть много таких политиков. А простые люди всегда ломают барьеры и эти условности.

И вот Усик принадлежит к этим нормальным парням. Мне кажется, даже не имеет значения, он - гражданин Украины, гражданин России или гражданин США. Во всех странах есть такие люди, которые имеют талант, имеют силу, имеют смелость ломать условности. Я говорю ему «браво».

- Есть еще один герой (или героиня) – Надежда Савченко. У нее не отняли Звезду Героя Украины, но она сидит в тюрьме по-прежнему. Я знаю, что вы близко не знакомы, но вы сильно переживаете? Я, например, сильно за нее переживаю, мне ее жалко.

- Мне жалко всех людей, которые в тюрьме. Мне жалко и Сенцова, который в тюрьме. Когда она была в тюрьме в России, весь мир ее освобождал…

- Это немного разные вещи.

- Александр, дайте мне договорить.

Мир же не знал, что когда Савченко освободят из российской тюрьмы, ее посадят в украинскую тюрьму. Я не уверена в том, что если Сенцова освободят из российской тюрьмы, он не попадет в украинскую тюрьму. Вот в чем такая злая ирония судьбы.

Надежда хорошая женщина, ее не надо было двигать в политику, не надо было власти пытаться использовать ее положение для своего пиара, для каких-то своих целей политических. Ее надо было освободить и дать ей возможность жить, как обычному человеку.

Я против того, чтобы люди сидели в тюрьмах – и в российских, и в украинских, и в американских. Люди должны быть свободны. Может быть, я идеалистка, но я хотела бы, чтобы выпустили всех людей из российских и украинских тюрем, которые попали в тюрьму из-за нашего такого глупого, никому не нужного конфликта политического.

Надежда, она же не политик, она в политике ничего не понимает. Ее начали использовать, ею начали пользоваться. Она просто запуталась. Они Савченко освобождали, но когда она начала говорить и делать не то, что им нравится, они (речь о правоохранительных органах и властях Украины.- А.Г.) взяли и посадили ее в тюрьму.

Когда ее посадили, я говорила, что, арестовав Савченко, они арестовали революцию, ту революцию, которую они там и делали (или как ее там назвать).

Потому что она была таким символом этой революции – такая, может быть, горячая, такая, которая верит этим политикам. Она шла с ними, боролась, воевала неизвестно за что. А потом они же ее посадили в тюрьму. Вот такая ирония судьбы.

Я абсолютно не уверена, что если бы Сенцов вернулся (а парень этот сильный, с характером), что они бы не сделали с ним то же самое. Потому что он тоже не будет говорить то, что ему будут диктовать. Он свободный человек, он будет делать и говорить то, что ему нравится.

Я вас очень прошу, ребятки, попросите за него тоже, люди не должны сидеть в тюрьме. Все люди, которые сидят в наших тюрьмах - и российских, и украинских - (то есть - сам факт) - это как-то разделяет наши народы.

- У вас уже началась предвыборная кампания, учитывая, что предвыборный штаб Петра Алексеевича Порошенко уже работает.

- Знаете, я не близка к штабам, я не знаю, но чувствуется в атмосфере, что выборы уже приближаются.

- Они в марте следующего года?

- Да, кажется, 30 марта.

- Порошенко, Тимошенко… (Основные кандидаты.) Судя по тому, что Порошенко оседлал (и продолжает ею пользоваться) антироссийскую риторику… Действительно ли Украина именно такого кандидата в президенты и поддержит?

- Тут дело даже не в Украине. Тут дело в эпохе.

Наши политики никак не способны, наверное, почувствовать, что изменилась эпоха, что весь мир уже ищет объединяющее начало. То, что мы говорили в начале нашего разговора – или ты хочешь быть прав, или ты хочешь, чтобы мы были в переговорах, искали какой-то компромисс, чтобы мы искали что-то общее, что нас объединяет...

Анна Герман, украинский политик - о боксере Усике, судьбе Тимошенко, шансах Порошенко и Тимошенко на выборах... 00:00 00:00

Изменилась эпоха, и моей стране, и вашей стране, и всему миру нужны люди, которые будут объединять. Знаете, говорят, что люди разных религий имеют разных ангелов, но все мы имеем одну правду, потому что Господь один. И мы должны искать эту нашу одну правду через наших разных ангелов.

Выберет ли Украина человека, который будет искать общую правду как компромисс, или того, кто опять будет нас делить, искать таких героев и антигероев, назначать этих героев и антигероев, - это выбор моего народа. Мой народ измученный...

- А есть сейчас такие - кто может объединить народ на Украине?

- Есть, конечно. Украина богатая страна, она богата разными людьми, талантливыми, умными.

Вот мы говорили с вами об этом парне, об Усике. Таких много в Украине. Допустят ли их? Выберет ли мой измученный народ, которому постоянно врут, который под действием разных пропаганд?..

Невозможно слушать наши телевизоры, радио. У нас же нет новостей безоценочных, у нас - сплошная пропаганда. И вот этот народ под воздействием этого наркотика пропаганды, - сумеет ли он выбрать человека, действительно достойного, - я не знаю.

Но я знаю одно. В нашей стране очень много достойных людей, они есть, и это вселяет первый оптимизм.

- То есть это условный Усик. Какой-то такой по характеру, по позиции, может быть, по популярности.

- Плюс опыт. Очень важен опыт. Потому что без политического опыта у нас получится Надежда Савченко.

Если этот человек очень быстро будет использован манипуляторами, он просто погибнет. Потому что Надя сейчас погибает в тюрьме. И те, кто ею манипулировал…

Я уже не говорю, что те, которые ее назначили героем, посадили ее в тюрьму. А те, кто ею манипулировал, пытался воспользоваться для пиара и для других политических целей, - они не пытаются как-то активно ее освобождать. Этот человек погибает. И если мы возьмем чистого человека, но без опыта, у нас получится судьба Надежды Савченко.

- А Тимошенко может стать Усиком?

- Не знаю, может ли - Усиком, но политический опыт у нее действительно есть.

- Прошла информация, что с Януковичем собирались поступить так же, как с Чаушеску в Румынии в свое время, что готовилось политическое убийство накануне всех этих событий, накануне майдана. Вы об этом знали или узнали вместе с нами?

- Это не секрет. Ко мне подходил один депутат, еще когда я была в Верховной Раде (я когда-нибудь назову его фамилию). И он мне говорил открытым текстом: «Если бы я знал, где он, я бы его лично убил».

Да, это не секрет, но жаль, что суд не захотел выслушать даже первого президента Украины Леонида Кравчука, который хотел рассказать об этом, потому что он знал об этом, потому что к нему обращались с такими вопросами. Он знал этот план.

К сожалению, суд в Украине не захотел выслушать такого важного свидетеля, как и других свидетелей.

Януковича просто сейчас хотят быстренько засудить, назначить изменником Родины. Хотя он никогда не был изменником Украины. У него были разные ошибки, у всех у нас есть ошибки, но он всегда хотел для своей страны мира и делал все для того, чтобы не было углубления конфликта, чтобы не проливалась кровь.

Я об этом говорила, кстати, и на суде тоже, показывала документы. У меня есть некоторые документы, они лежат в банке, которые подтверждают это, но они никому не нужны. Потому что, я думаю, что они (воасти и правоохранители. - А.Г.) давно уже знают, что они ему впаяют (простите за такое выражение). У них давно все написано. Им надо поставить галочку, быстренько его, еще до Дня независимости, сделать изменником Родины.

Так же, как они не могут назначать героев и антигероев, потому что или есть герой, или его нет, так же они не могут назначать изменников Родины. Потому что ты или изменял этой Родине, или нет.

Время все равно все поставит на свои места. Сегодня они назначают одних изменников, завтра - их будут назначать. Я не хочу, чтобы в нашей стране назначали виновных, я хочу, чтобы в нашей стране был независимый суд.

Посмотрите на те же Соединенные Штаты, симпатизируете вы этой стране или нет, но у них есть независимый суд. Там не судят бывших президентов, там имеют смелость расследовать дела по отношению к действующим президентам. Виновен этот президент или невиновен, суд покажет. Но то, что в этой стране возможно, чтобы судили действующих, а не бывших, - вот это для меня очень большой аргумент.

- Анна, спасибо вам за интервью.

- Спасибо вам...