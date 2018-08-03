2018-08-03T15:31:11+03:00
Политика

СБУ выловила «диверсантов» в соцсетях

На Украине в июле задержали 11 администраторов групп в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте»
Александр ГРИШИН@orgstrukОбозреватель
Поделиться:
Задержание сотрудниками СБУ. ФОТО Facebook СБУЗадержание сотрудниками СБУ. ФОТО Facebook СБУ
Изменить размер текста:

Потрясающая перемога (победа) в борьбе против «страны-агрессора» была совсем недавно одержана Службой Безопасности Украины (СБУ). Не просто вот так недавно, а если конкретно – то в июле. Эпичная перемога, сравнимая с не менее эпическими победами ВСУ над «ордами конных бурятов», дивизиями диверсантов ГРУ и прочей подводной кавалерией России.

Буряты, да еще в ордах, как вы понимаете, у России кончились. Доблестные ВСУ всех их перемогли и похоронили в степях Донбасса. Диверсанты ГРУ, которых, если вы помните, в первые три года после победы «революции гидности» на Украине СБУ вязала пачками на всех местечковых рынках (непременными элементами их снаряжения были, как вы помните, парочка кривых кинжалов, заткнутых за пояс на спине и прикрытых полами кожаного плаща, паспорт гражданина РФ и удостоверение «диверсанта ГРУ»), тоже исчерпали свой количественный ресурс.

Но это вовсе не значит, что доблестные рыцари «плаща и кинжала» из украинской контрразведки сидят теперь без дела. Нет, руководство государства вовремя узрело грядущие опасности. Его решениями на Украину не пускают артистов и певцов из России (и слава Богу! Целее будут!), запрещен ввоз книг и фильмов, а также к государственной измене приравнено участие граждан Незалежной в российских социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Далеко вперед смотрящее решение! Тайна стратегического рецепта борща с пампушками не должна стать известной Кремлю и прочим слугам Мордора! Нет репостам и лайкам российских котиков гражданами Украины!

И вот, когда певцы, артисты и писатели из России, наконец, уяснили себе, какие угрозы им может нести пребывание на Украине, книги и фильмы перестали быть частью идеологически вредоносной контрабанды (благо, в интернете все есть, даже с дивана вставать не надо), дело дошло и до соцсетей. В течение июля СБУ задержала 11 администраторов групп в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». В вину им вменяются «распространение «антиукраинских материалов», занятия терроризмом (прямо рифма просится в отношении занятий СБУ – прим. авт.), попытки насильственного свержения конституционного строя и посягательства на территориальную целостность страны».

- Бред и чушь! – скажете вы. И окажетесь неправы. Российские соцсети давно запрещены на Украине. Это не секрет. А то, что внимание к ним будет только нарастать со стороны спецслужб – не секрет тем более. И дело не в «стране-агрессоре». А в грядущих выборах президента на самой Украине. Очень плохи позиции у Порошенко. А в соцсетях его, вообще, чехвостят, как только могут. Ну, а дальше вы поняли, конечно.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр ГРИШИН

 
Читайте также
Анна Герман: Новым президентом измученный народ Украины может избрать "условного" боксера Усика. Но допустят ли такого кандидата к выборам?
Экс-депутат Верховной Рады и бывший пресс-секретарь президента, а ныне широко известный в Европе, и не только, эксперт - в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]
Константин Симонов: Казалось, умные люди на Украине осознали — тему «про вклад в газовую сферу» лучше не трогать...
Директор Фонда национальной энергобезопасности прокомментировал «КП» заявление экс-премьера незалежной Юрия Еханурова о решающей роли украинцев в создании газовой отрасли России
Новости 24
В Амстердаме задержан россиянин, подозреваемый в связях с ИГ*
Прощание с актером Юрием Мартыновым пройдет в клинике имени Семашко
Россия почти сравнялась с Америкой по уровню ожирения населения
Ученые: бактерии выработали "иммунитет" к спирту
"Где прячется Меркель?": Европейские СМИ "потеряли" канцлера Германии
СКР опубликовал видео из подъезда дома, где три сестры убили своего отца
Защита Улюкаева просит ускорить процесс списания 130 млн рублей штрафа
Мутко назначен главой комиссии правительства по казачеству
Водитель убитых в ЦАР журналистов уверяет, что они понимали язык нападавших
В России могут начать маркировать велосипеды
Захарова рассказала, что в США Бутину содержат как опасную преступницу
Минздрав рассказал о правилах употребления вина в жару
«Были убиты неизвестными при попытке оказать сопротивление»: Захарова рассказала о ходе расследования гибели журналистов в ЦАР
Названы фильмы-претенденты на Оскар-2019
ЧМ привлек в Россию 3,4 миллиона иностранцев
Чайка поручил «досконально» изучить жалобы из колоний и тюрем
Тела погибших в ЦАР журналистов отправят в Россию 3 августа
Генпрокуратура РФ сообщили о предотвращении 19 терактов за полгода
Около сотни шахтеров устроили протест у здания Минэнерго в Киеве
Сын Трампа рассказал об угрозах его семье
Ученые: отказ от алкоголя провоцирует деменцию
ЦБ РФ аннулировал лицензию у московского банка «Новое время»
СМИ узнали, что "Краснодар" готов продать Федора Смолова за 10 миллионов евро
Евгений Петросян и Елена Степаненко делят имущество
Тело погибшего в ЦАР режиссера Расторгуева передадут родственникам 7 августа
Американец приплыл на Чукотку и попросил политического убежища
Спонсор Трампа пытался получить $5 млрд госсубсидий через его адвоката