2018-08-03T17:31:27+03:00
Экономика

Морской попечительский совет (MSC) подтвердил право России на ресертификацию промысла минтая в Охотском море

Сертификация промысла Морским попечительским советом (MSC) позволит России сохранить доступ рыбопродукции на развитые рынки сбыта, прежде всего – рынок Евросоюза, объем которого достигает 40 млрд долларов США в год
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Фото: Юрий СМИТЮК/ТАССФото: Юрий СМИТЮК/ТАСС
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Согласно данным «Ассоциации добытчиков минтая» наличие сертификата MSC, впервые полученного Россией в 2013 году, позволило предприятиям ассоциации увеличить выпуск филе минтая морской заморозки в 2,3 раза – с 24 тыс. тонн в 2012 году до 54 тыс. тонн в 2017 году.

Сертификация промыслов водных биологических ресурсов (ВБР) является важнейшей частью Внешнеэкономической стратегии Российской Федерации до 2020 года. Экологическая сертификация является обязательным условием для доступа рыбопродукции на развитые рынки сбыта. Наиболее авторитетной программой экологической сертификации ВБР в мире является именно сертификация MSC. В частности, ресертификация Совета позволит России остаться одним из основных поставщиков филе минтая на европейский рынок, сохранив конкуренцию с США и Китаем.

Процедура сертификации MSC способствует снижению и противодействию незаконному, несообщаемому и нерегулируемому (ННН) промыслу ВБР. Неотъемлемой частью экосертификации является проверка полной прослеживаемости всей цепочки поставок рыбной продукции от момента вылова до крайней точки розничной продажи. «Экосертификация повышает конкурентоспособность продукции и позволяет преодолевать нетарифные барьеры на рынках.

Как пояснил Герман Зверев, президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, в настоящее время рынок Евросоюза является одним из самых привлекательных. Объем продаж минтая на нем достигает 5 млрд. долларов в год. Россия наряду с США и Китаем является одним из основных поставщиков филе минтая на европейский рынок.

Срок действия предыдущего пятилетнего сертификата MSC, полученного Россией в 2013 году, истекает 23 сентября 2018 года. «Ассоциация добытчиков минтая» приступила к повторной сертификации промысла минтая в Охотском море на соответствие требованиям MSC в 2017 году. Сегодня промежуточный доклад о соответствии российского промысла минтая экологическим принципам и критериям MSC опубликован на сайте совета.

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