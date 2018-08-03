План противодействия коррупции разработали в Росрыболовстве

СЕГОДНЯ 19:00 2018-08-03T19:06:38+03:00

Проект плана на 2018-2020 годы направили членам Общественного совета при рыбном ведомстве на согласование

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План предусматривает анализ коррупционных рисков и мониторинг госзакупок Федерального агентства по рыболовству. Документ разработан в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденным Указом Президента РФ 29 июня 2018 года, сообщили "КП" в пресс-службе Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

Реализация плана позволит своевременно выявлять коррупционные риски в работе Росрыболовства. Для этого будет проводиться систематическая оценка должностей гражданской службы, которая определит наиболее уязвимые места с точки зрения возникновения коррупционной составляющей. Результаты этой работы вместе с проверками отдельных служащих и руководителей повлияют на формирование должностной сетки.

Предусмотрен мониторинг госзакупок Росрыболовства, который обеспечит соблюдение требований действующего законодательства. План будет регулировать разрешение конфликтов интересов и позволит снизить коррупционные риски при оказании государственных услуг.

«План противодействия коррупции Росрыболовства направлен на повышение открытости и доступности информации о работе агентства и его территориальных подразделений. Если Общественный совет одобрит его, План будет передан для утверждения ведомственным приказом», - отметил председатель Общественного совета, президент ВАРПЭ Герман Зверев.

На очном заседании Общественный совет изберет своего представителя, который войдет в состав антикоррупционной Комиссии ведомства и будет участвовать в контроле за исполнением Плана и соблюдением требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и работников организаций, созданных для выполнения задач Росрыболовства.

План Росрыболовства по противодействию коррупции, а также доклады и другие документы о ходе и результатах антикоррупционной работы будут на постоянной основе рассматриваться на заседаниях Общественного совета.