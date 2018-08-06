2018-08-03T19:17:43+03:00
Доброволец

Центр помощи некоммерческим организациям, работающим с ветеранами, открылся в Тюмени

В ресурсном центре НКО могут получить поддержку и совет от специалистов
Ольга БОРСКАЯ
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В Тюменской области помогут организациям, поддерживающим ветерановВ Тюменской области помогут организациям, поддерживающим ветерановФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Тюменской области открылся ресурсный центр для некоммерческих организаций, работающих с ветеранами. Он организован Тюменским областным советом ветеранов войны и труда на субсидию из областного бюджета.

В ресурсный центр могут обратиться за поддержкой некоммерческие организации, которые помогают ветеранам. Специалисты подскажут НКО эффективную методику работы, расскажут, как вести грамотную финансовую отчетность, помогут разобраться в таких современных социальных технологиях, как фандрайзинг, краудфандинг и нетворкинг. В то же время это площадка, на которой можно обсуждать профессиональные вопросы, вырабатывать предложения по законопроектам и т.д.

Отметим, что тюменские ветеранские НКО принимают активное участие в жизни региона, а их проекты получают поддержку на федеральном уровне. Так, в 2017 году 14 заявок тюменских ветеранских некоммерческих организаций приняли участие в конкурсе Фонда президентских грантов, 7 из них получили финансовую поддержку.

В 2017 году 14 заявок тюменских ветеранских некоммерческих организаций приняли участие в конкурсе Фонда президентских грантов Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2017 году 14 заявок тюменских ветеранских некоммерческих организаций приняли участие в конкурсе Фонда президентских грантовФото: Олег ЗОЛОТО

АДРЕС: г. Тюмень, ул. Советская, 61

КОНТАКТЫ: специалист Тюменского областного центра ветеранов Ольга Васильевна Кукобникова 8 (3452) 55-60-30, 8 (912) 926-01-33

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