Как российские звёзды помогают детям с врожденным пороком сердца

СЕГОДНЯ 19:47 2018-08-03T19:47:29+03:00

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Каждый год в России появляется на свет более 20 тысяч детей с врожденным пороком сердца. Если вовремя сделать операцию - у ребенка есть все шансы стать абсолютно здоровым человеком. Но если в срок не оказать квалифицированную помощь, половина малышей с ВПС не отпразднует свой первый день рождения.

Выжить, побороть болезнь и вступить в нормальную жизнь детям, родившимся с болезными сердца, уже больше 16 лет помогает благотворительный фонд «Детские сердца». За это время он спас более трех тысяч малышей. Фонду активно помогают и простые люди, и российские звезды. Мы собрали несколько вдохновляющих историй российских знаменитостей, которые не смогли остаться равнодушными к детской беде.

Николай Басков

В 2005 году золотой голос нашей эстрады выступал на юбилее одного российского олигарха. Праздник носил благотворительный характер. По просьбе именинника гости дарили деньги, на которые позже был приобретен дорогостоящий УЗИ-аппарат для отделения патологии новорожденных Городской клиничеcкой больницы № 67.

«Когда меня приглашали спеть, я не знал, что есть такой благородный повод, и я тоже хочу поучаствовать в спасении жизни», - сказал Николай и прямо на празднике вручил изумленным хозяевам 10 000 долларов. Этими деньгами оплатили лечение двухмесячной Леры Попковой.

Встреча певца с подросшей девочкой состоялась спустя десять лет на передаче Андрея Малахова.

Николай Басков и подопечная фонда "Детские сердца" Лера Попкова.

Егор Кончаловский

В 2014 году известный сценарист, продюсер и режиссер Егор Кончаловский выиграл в передаче «Кто хочет стать миллионером» 130 000 рублей. Эту сумму он пожертвовал фонду «Детские сердца», а после лично принимал участие в благотворительных мероприятиях и какое-то время даже входил в попечительский состав этой организации.

T-killah (Александр Тарасов)

В свой день рождения, 30 апреля 2018 года, музыкант сделал подарок не себе, а незнакомому мальчику. Александр оплатил операцию стоимостью 130 000 рублей пятилетнему Владику Борщову с врождённым пороком сердца.

t_killah Всем спасибо за поздравления, давайте вместе сделаем хорошее дело! Ссылка на пожертвование любой суммы в шапке моего профиля. Ставь если поддержишь! Кто хочет больше углубиться и почитать кому и на какие операции пойдут деньги, переходите на сайт фонда http://detis.ru/ или на их страничку @detis.ru

Кроме того, T-killah настолько проникся историей мальчика, что сам поехал в Орехово-Зуево, чтобы поддержать малыша. «Я уже не молод и повидал в жизни много разных людей, - сказал отец мальчика, - но скажу вам честно – такого простого, искреннего человека не встречал никогда. К приезду Саши мы приготовили обед, у нас так принято. Он сел с нами, поел борщ, все по-простому. И подарил Владику подарок, о котором пацан мечтал, – машину на пульте управления. А потом они гоняли вместе с ним по двору. И видно было, как им обоим весело. Получается, что этот певец все желания моего пацана исполнил (смеётся). Очень благодарны мы этому парню!

А в феврале этого года музыкант был героем благотворительного аукциона. Встреча с ним была продана за 115 000 рублей.

Жанна Эппле

В апреле 2018 года известная актриса, красавица Жанна Эппле участвовала в качестве звездного гостя в программе «Секрет на миллион». По правилам программы, звезда может выиграть определённую сумму денег, если будет правильно и откровенно отвечать на провокационные вопросы ведущей Леры Кудрявцевой. Жанна была очень искренней и честной, а свой выигрыш, почти 170 000 рублей, передала в пользу подопечных фонда «Детские сердца».

Актриса Жанна ЭпплеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Анатолий Белый

1 августа 2018 года актёр театра и кино Анатолий Белый отметил свое 46-летие необычным образом. Он объявил «Белый день» и попросил своих друзей и поклонников поздравить его переводом в пользу детей с врождённым пороком сердца. «Поздравьте меня, пожалуйста, вот таким вот простым, но очень человеческим образом. Я буду счастлив и оооочень благодарен вам за это. Там всё очень просто. В два клика» - написал артист на своей странице в Фейсбуке. Пока эта подарочная страница открыта, любой читатель может поздравить Анатолия.