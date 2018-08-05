Дмитрий Бивол - Айзек Чилемба 5 августа 2018. Прямая трансляция боя за титул чемпиона мира по боксу по версии WBO

СЕГОДНЯ 00:00 2018-08-05T00:27:22+03:00

Российский боксер Дмитрий Бивол выйдет на ринг в Атлантик-Сити 4 августа на поединок против Айзека Чилемба в бою за звание чемпиона мира по боксу по версии WBO. Прямая трансляция боя

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В субботу, 4 августа, на боксерский ринг в Атлантик-Сити выйдет российский боксер Дмитрий Бивол. В своей весовой категории он будет биться за чемпионский пояс по версии WBO с Айзеком Чилембой. По московскому времени это будет уже воскресенье, 5 августа. Сайт KP.RU проведет онлайн-трансляцию поединка.

Трансляция боя Дмитрий Бивол - Айзек Чилемба 5 августа 2018

Прямая трансляция Дмитрий Бивол - Айзек Чилемба 5 августа 2018 года состоится в прямом эфире Первом канале в 5:00 по московскому времени.