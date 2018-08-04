2018-08-03T23:48:04+03:00
Спорт

Локомотив - Спартак 4 августа 2018 года. Прогноз на матч 2 тура чемпионата России по футболу

Прогноз на матч 2 тура чемпионата России по футболу Локомотив - Спартак. Встреча состоится 4 августа 2018 года в 19:00 в Москве на стадионе «РЖД Арена»
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Московский "Спартак" будет играть в гостях с "Локомотивом".Московский "Спартак" будет играть в гостях с "Локомотивом".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Футболисты московского "Локомотива" и "Спартака" проведут очный поединок между собой в субботу, 4 августа. Столичные железнодорожники откроют домашнюю часть своего сезона поединком против чемпионов России позапрошлого сезона. Обе команды вкатываются постепенно в сезон и эта игра станет хорошой проверкой сил для обеих команд.

"Спартак" в первой игре сезона одержал техничную и уверенную победу с минимальным счетом 1:0 над ФК "Оренбург" в поединке, который прошел на поле стадиона "Открытие Арена". И это - пока что единственная официальная игра команды Массимо Карреры в нынешнем сезоне. "Локомотив" же успел отыграть в Суперкубке России и матче 1 тура в гостях против ФК "Уфа".

Пока что обе команды вкатываются постепенно в сезон. Что "Локомотив", что "Спартак" пока не в своей оптимальной форме. Поэтому вполне вероятен ничейный результативный исход этого поединка. "Локо" и "Спартак" могут выдать интересный матч.

Прогноз "КП" на матч 2 тура чемпионата России по футболу Локомотив - Спартак - результативная ничья со счетом 2:2.

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