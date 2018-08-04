Большой путь вниз по матушке-Волге: Лодка Рафаэля и берег скелетов

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-04T01:54:38+03:00

Наши корреспонденты начали вторую часть большого пути по великой реке, начатого год назад, тогда они прошли немногим более полутора тысяч километров, сейчас им предстоит преодолеть 1644 километра. Их путь начался там, где Кама впадает в Волгу

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Первая часть Экспедиции "КП" по Волге.

ОТОДВИНУТЬ БЕРЕГ

Утро было страшным. Капитан Стешин был хмур. Он смотрел на нас из катера на безопасном расстоянии и иронично курил трубку.

Ворсобину было стыдно вылезать из палатки. Хотя прибившийся к экспедиции местный подвижник Рафаэль воинственно расхаживал вокруг нее и этого очень ждал.

Володя и Рафаэль на лодке.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Гусейнов стоял по пояс в воде, смотрел в горизонт и все повторял:

- Дно!

Разговаривать с ним никто не собирался. И Витя жутким кожаным поплавком стоял в Волге уже минут пятнадцать.

- Дно! – орал он.

Экспедиция стартовала из Казани.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Позвольте спросить, Виктор Эльдарович, - наконец, осведомился капитан, набивая новую дозу никотина, - Какой у вас сегодня полморсос (политико-моральное состояние – Ред.) А еще, пардон муа, можно спросить Вас - какого ..?!

- Дно! – жалобно повторил Гусейнов, - Вся наша экспедиция это - дно! Днище! А я предупреждал! Никто меня не слушал - и вот, пожалуйста!

- Володенька, доброе утро! – угрожающе ласково заголосил Рафаэль при смущенном появлении Ворсобина.

- Вот только без рук!

- Карамба!

- Днище!

- Что за команда?!

- Полморсосы, ...ы.

Ворсобин разошедшийся не на шуткуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уже на второй день экспедиция бодро шла ко дну, хотя только вчера она казалась удивительно удачной.

Ничего решительно не предвещало. Стоял день-красавец! Безветренный, ясный. Девушка Волга, целый год прождавшая нас, конечно, соскучилась и нарядилась в самый ослепительный из своих русских нарядов – высокие берега, сосновые боры, сиреневый закат и легкий фантастически вкусный запах русской бани от млеющих под солнцем лесов…

Мы с легким добродушным матерком собрали лодку.

«Вписали» в команду читателя «КП» добродушного бизнесмена с возвышенным именем Рафаэль. У Рафаэля «резиновый катер», он в свой отпуск вызвался проводить нас до Самары и поэтому благодушно взял на борт меня (т. е. Ворсобина)…

Мы посидели на дорожку, крикнули «Поехали» и понеслись в сторону Астрахани.

- Видишь тот дом? – спросил Рафаэль, когда, жужжа мотором, проплывали мимо помпезного особняка чуть ли не в центре республиканской столицы. – Хозяин – очень влиятельный человек. Не видишь ничего странного?

Как удалось отодвинуть берегФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Кажется, слишком близко к берегу? – гадаю, - Нет разрешенных 50 метров?

- Есть – смеется, - Теперь есть. Он засыпал песком часть Волги и отодвинул берег.

- Да что ты говоришь! – чуть не вываливаюсь на полном ходу.

Потом, при реконструкции событий, оказалось, что с этого все и началось…

СРУБИТЬ - И ПЛЕВАТЬ

Через час на лодке начал тлеть серьезный спор,

Рафаэль – хозяин строительной фирмы, как любой бизнесмен любит поговорить о загадках российской души.

Обсудив проплывающие мимо особняки чиновников (за казанским аэропортом из прибрежного леса нагло высовывается местная Рублевка на добрый десяток миллиардов рублей и кстати, именно со стороны реки это великолепие не прячется за заборами, а наоборот по-нудистски бесстыдно оголено), и плавно перейдя к теме социальной справедливости, обнаружилась досадная несостыковка.

Министерство сельского хозяйства Татарстана.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Рафаэль считал, что глупо ругать власть,потому что в своих бедах виноваты сами люди.

- Я к примеру, предлагаю, работнику испытательный срок, в течение которого я буду платить 1000 рублей в день. – жалуется, - Отказываются. Больше, мол, хочу. Но уже через неделю, если ты будешь хорошо работать – я возьму тебя на работу и буду платить 1500 рублей, а то и две! Почему не поработать на перспективу? Или другая история – мой знакомый бизнесмен, к нему приходит заказчик – торгуется, не за 100 тысяч, к примеру, а за 90. Бизнесмен стоит на своем – 100 и точка, заказчик идет ко мне и я соглашаюсь. Потому что во первых, лучше 90, чем не работать. Во вторых, я буду стараться сделать работу так, чтобы он стал моим постоянным клиентом, и мой бизнес в будущем станет еще лучше

- А логика этого бизнесмена в чем?

- Срубить сейчас побольше, и плевать – что будет в будущем – радостно кричит сквозь мотор Рафаэль, - На местные предприятия после института приходит молодые, им предлагают абсолютно рыночную цену – 40 тысяч. С почти неограниченной перспективой роста зарплаты в будущем. Не хотят. Не для того, мол, пять учились, чтоб получать такие гроши! (Рафаэль с обидой плюет в реку) Ну как так! Вспомни, как ты или я в молодости вкалывали пусть за копейки, но понимая – что в будущем мы выйдем на хорошие деньги. А этим все сейчас и желательно – на блюдечке!

Эти разговоры меня подсознательно злили. И я пока не понимал – почему.

- Капиталист! – ору, - И логика твоя капиталистическая…

- А у тебя какая, пролетарская? – удивляется Рафаэль, обнаружив на своем борту революцию.

Тут, к счастью, пришла идея охладиться студеным лимонадом, и мы завернули в первое попавшийся прибрежный поселок.

Наши странники встретились с "Очарованным странником"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

СКЕЛЕТЫ ШЕЛАНГИ

Потом Рафаэль будет утверждать, что Ворсобин слишком мрачно смотрит на мир…

Разве?

Вот остался я сторожить лодку. Сижу на бережке. Стайка детей с бабушкой во главе плещется у берега, мама сидит на берегу и как и я с улыбкой, наблюдает игривое утопление бабки. Река теплая-теплая. Ласковая-ласковая. Детский визг, и крик: «Медуза! Медуза!»

- С моря приехали, - смеется мама, - вот и пугают друг друга…

Рассказывает, что приехала к маме из Салехарда, что нет ничего в мире лучше отчего дома

А ты щуришься от солнца и упоенно думаешь:

- Как же хорошо, что сюда завернули. К этой деревянной на сваях пристани, к церкви 18 века, к этим домам в тени плакучих берез… Вот запомнить бы это чувство покоя, когда наконец-то находишь место в России – где все хорошо…

Но, черт побери, уже через минуту, тебе (хотя я не говорил, что журналист, и вопросов никаких не задавал) сообщают…

- Медуз здесь нет, - хмурится мамаша, - Зато костей там на дне…

- Так, - говорю.

- Кладбище затопленное там, – кивает на детей. – Кости находят мужики, кому это интересно. Там их много на дне… Все здесь изменилось. Ну например…

Практически в каждом городке есть свои легенды про затопленные волгой кладбищаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

И все. Теперь на твоих плечах тяжесть. Ты знаешь, что когда-то здесь работал знаменитый в округе завод плодово-ягодных вин, на территории которого цвели сады. В поселке бурлила жизнь. Но предприятие выкупили, обанкротили, сады умерли, жизнь встала…

Что к этому причалу приходили много кораблей, а теперь их почти нет. Что Волга мелеет, цветет и что воспоминания о прошлом местных только расстраивают…

А ты молчишь мрачно, понимая – что если бы мы завернули не в этот поселок, а в следующий, ничего не изменится…

- Все нормально? – вернувшийся с лимонадом Рафаэль смотрит внимательно, - Что с тобой?

Лагерь на берегу ВолгиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

МАРСИАНСКИЕ ХРОНИКИ

Ночь застала экспедицию у скалы, на которую мы высадились, похоже, распугав крыс.

Под светом красной Луны и рыжего Марса развели костер. Разложили хлеб, лимонад, тушенку…

И чинно-благородно… поссорились.

Начали, конечно, с пенсионного потрясения. («Прихвостни власти, гады, вам людей не жалко?!» Потом перешли к прогрессивной шкале налогообложения. («Может быть лучше государству брать деньги с олигархов?)

Уверен, никогда местные крысы не слышали такого яростного спора.

- Я пашу как папа Карло! И с фига ли я буду платить больше какого-то бездельника?! – недоумевал Рафаэль с нехорошей заинтересованностью меня разглядывая, - И почему нужно обязательно снова отбирать все у людей, которые занимаются производством, делом?! Смотри, я к примеру, обработаю гектар, а сосед-алкаш 3 сотки. Почему я должен платить больше, чем он?

- Ага, пусть пенсионеры платят!? – трублю я наступление…

Лагерь погрузился в смуту, из которой слышалось: «хреновый у нас полморсос», «ты че?!», «прихвостни!», и жалобный голос все понявшего Гусейнова: «...но ваша экспедиция!»

Пароход под кровавой ЛунойФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Продолжение следует.

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