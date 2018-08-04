Большой путь вниз по матушке-Волге: Лодка Рафаэля и берег скелетов
Первая часть Экспедиции "КП" по Волге.
ОТОДВИНУТЬ БЕРЕГ
Утро было страшным. Капитан Стешин был хмур. Он смотрел на нас из катера на безопасном расстоянии и иронично курил трубку.
Ворсобину было стыдно вылезать из палатки. Хотя прибившийся к экспедиции местный подвижник Рафаэль воинственно расхаживал вокруг нее и этого очень ждал.
Володя и Рафаэль на лодке.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Гусейнов стоял по пояс в воде, смотрел в горизонт и все повторял:
- Дно!
Разговаривать с ним никто не собирался. И Витя жутким кожаным поплавком стоял в Волге уже минут пятнадцать.
- Дно! – орал он.
Экспедиция стартовала из Казани.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
- Позвольте спросить, Виктор Эльдарович, - наконец, осведомился капитан, набивая новую дозу никотина, - Какой у вас сегодня полморсос (политико-моральное состояние – Ред.) А еще, пардон муа, можно спросить Вас - какого ..?!
- Дно! – жалобно повторил Гусейнов, - Вся наша экспедиция это - дно! Днище! А я предупреждал! Никто меня не слушал - и вот, пожалуйста!
- Володенька, доброе утро! – угрожающе ласково заголосил Рафаэль при смущенном появлении Ворсобина.
- Вот только без рук!
- Карамба!
- Днище!
- Что за команда?!
- Полморсосы, ...ы.
Ворсобин разошедшийся не на шуткуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Уже на второй день экспедиция бодро шла ко дну, хотя только вчера она казалась удивительно удачной.
Ничего решительно не предвещало. Стоял день-красавец! Безветренный, ясный. Девушка Волга, целый год прождавшая нас, конечно, соскучилась и нарядилась в самый ослепительный из своих русских нарядов – высокие берега, сосновые боры, сиреневый закат и легкий фантастически вкусный запах русской бани от млеющих под солнцем лесов…
Мы с легким добродушным матерком собрали лодку.
«Вписали» в команду читателя «КП» добродушного бизнесмена с возвышенным именем Рафаэль. У Рафаэля «резиновый катер», он в свой отпуск вызвался проводить нас до Самары и поэтому благодушно взял на борт меня (т. е. Ворсобина)…
Мы посидели на дорожку, крикнули «Поехали» и понеслись в сторону Астрахани.
- Видишь тот дом? – спросил Рафаэль, когда, жужжа мотором, проплывали мимо помпезного особняка чуть ли не в центре республиканской столицы. – Хозяин – очень влиятельный человек. Не видишь ничего странного?
Как удалось отодвинуть берегФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
- Кажется, слишком близко к берегу? – гадаю, - Нет разрешенных 50 метров?
- Есть – смеется, - Теперь есть. Он засыпал песком часть Волги и отодвинул берег.
- Да что ты говоришь! – чуть не вываливаюсь на полном ходу.
Потом, при реконструкции событий, оказалось, что с этого все и началось…
СРУБИТЬ - И ПЛЕВАТЬ
Через час на лодке начал тлеть серьезный спор,
Рафаэль – хозяин строительной фирмы, как любой бизнесмен любит поговорить о загадках российской души.
Обсудив проплывающие мимо особняки чиновников (за казанским аэропортом из прибрежного леса нагло высовывается местная Рублевка на добрый десяток миллиардов рублей и кстати, именно со стороны реки это великолепие не прячется за заборами, а наоборот по-нудистски бесстыдно оголено), и плавно перейдя к теме социальной справедливости, обнаружилась досадная несостыковка.
Министерство сельского хозяйства Татарстана.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Рафаэль считал, что глупо ругать власть,потому что в своих бедах виноваты сами люди.
- Я к примеру, предлагаю, работнику испытательный срок, в течение которого я буду платить 1000 рублей в день. – жалуется, - Отказываются. Больше, мол, хочу. Но уже через неделю, если ты будешь хорошо работать – я возьму тебя на работу и буду платить 1500 рублей, а то и две! Почему не поработать на перспективу? Или другая история – мой знакомый бизнесмен, к нему приходит заказчик – торгуется, не за 100 тысяч, к примеру, а за 90. Бизнесмен стоит на своем – 100 и точка, заказчик идет ко мне и я соглашаюсь. Потому что во первых, лучше 90, чем не работать. Во вторых, я буду стараться сделать работу так, чтобы он стал моим постоянным клиентом, и мой бизнес в будущем станет еще лучше
- А логика этого бизнесмена в чем?
- Срубить сейчас побольше, и плевать – что будет в будущем – радостно кричит сквозь мотор Рафаэль, - На местные предприятия после института приходит молодые, им предлагают абсолютно рыночную цену – 40 тысяч. С почти неограниченной перспективой роста зарплаты в будущем. Не хотят. Не для того, мол, пять учились, чтоб получать такие гроши! (Рафаэль с обидой плюет в реку) Ну как так! Вспомни, как ты или я в молодости вкалывали пусть за копейки, но понимая – что в будущем мы выйдем на хорошие деньги. А этим все сейчас и желательно – на блюдечке!
Эти разговоры меня подсознательно злили. И я пока не понимал – почему.
- Капиталист! – ору, - И логика твоя капиталистическая…
- А у тебя какая, пролетарская? – удивляется Рафаэль, обнаружив на своем борту революцию.
Тут, к счастью, пришла идея охладиться студеным лимонадом, и мы завернули в первое попавшийся прибрежный поселок.
Наши странники встретились с "Очарованным странником"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
СКЕЛЕТЫ ШЕЛАНГИ
Потом Рафаэль будет утверждать, что Ворсобин слишком мрачно смотрит на мир…
Разве?
Вот остался я сторожить лодку. Сижу на бережке. Стайка детей с бабушкой во главе плещется у берега, мама сидит на берегу и как и я с улыбкой, наблюдает игривое утопление бабки. Река теплая-теплая. Ласковая-ласковая. Детский визг, и крик: «Медуза! Медуза!»
- С моря приехали, - смеется мама, - вот и пугают друг друга…
Рассказывает, что приехала к маме из Салехарда, что нет ничего в мире лучше отчего дома
А ты щуришься от солнца и упоенно думаешь:
- Как же хорошо, что сюда завернули. К этой деревянной на сваях пристани, к церкви 18 века, к этим домам в тени плакучих берез… Вот запомнить бы это чувство покоя, когда наконец-то находишь место в России – где все хорошо…
Но, черт побери, уже через минуту, тебе (хотя я не говорил, что журналист, и вопросов никаких не задавал) сообщают…
- Медуз здесь нет, - хмурится мамаша, - Зато костей там на дне…
- Так, - говорю.
- Кладбище затопленное там, – кивает на детей. – Кости находят мужики, кому это интересно. Там их много на дне… Все здесь изменилось. Ну например…
Практически в каждом городке есть свои легенды про затопленные волгой кладбищаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
И все. Теперь на твоих плечах тяжесть. Ты знаешь, что когда-то здесь работал знаменитый в округе завод плодово-ягодных вин, на территории которого цвели сады. В поселке бурлила жизнь. Но предприятие выкупили, обанкротили, сады умерли, жизнь встала…
Что к этому причалу приходили много кораблей, а теперь их почти нет. Что Волга мелеет, цветет и что воспоминания о прошлом местных только расстраивают…
А ты молчишь мрачно, понимая – что если бы мы завернули не в этот поселок, а в следующий, ничего не изменится…
- Все нормально? – вернувшийся с лимонадом Рафаэль смотрит внимательно, - Что с тобой?
Лагерь на берегу ВолгиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
МАРСИАНСКИЕ ХРОНИКИ
Ночь застала экспедицию у скалы, на которую мы высадились, похоже, распугав крыс.
Под светом красной Луны и рыжего Марса развели костер. Разложили хлеб, лимонад, тушенку…
И чинно-благородно… поссорились.
Начали, конечно, с пенсионного потрясения. («Прихвостни власти, гады, вам людей не жалко?!» Потом перешли к прогрессивной шкале налогообложения. («Может быть лучше государству брать деньги с олигархов?)
Уверен, никогда местные крысы не слышали такого яростного спора.
- Я пашу как папа Карло! И с фига ли я буду платить больше какого-то бездельника?! – недоумевал Рафаэль с нехорошей заинтересованностью меня разглядывая, - И почему нужно обязательно снова отбирать все у людей, которые занимаются производством, делом?! Смотри, я к примеру, обработаю гектар, а сосед-алкаш 3 сотки. Почему я должен платить больше, чем он?
- Ага, пусть пенсионеры платят!? – трублю я наступление…
Лагерь погрузился в смуту, из которой слышалось: «хреновый у нас полморсос», «ты че?!», «прихвостни!», и жалобный голос все понявшего Гусейнова: «...но ваша экспедиция!»
Пароход под кровавой ЛунойФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Продолжение следует.
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