Голливудская звезда Хайден Панеттьери рассталась с украинским боксером Владимиром Кличко после девяти лет отношений

СЕГОДНЯ 02:30 2018-08-04T02:51:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Американка Хайден Панеттьери, звезда популярного сериала «Нэшвилл», и украинский боксер Владимир Кличко больше не вместе: пара рассталась после девяти лет отношений. У бывших гражданских супругов подрастает трехлетняя дочь Кайя Евдокия. О разрыве Кличко и Панеттьери американскому порталу Radaronline.com сообщила мама актрисы.

- В ее жизни сейчас происходит много нового, - рассказала она. – И я считаю, это к лучшему.

У бывших гражданских супругов подрастает трехлетняя дочь Кайя Евдокия.Фото: EAST NEWS

Первые подозрения, что Хайден и Владимир разошлись, появились несколько дней назад. Хайден сфотографировали выходящей из ресторана в Лос-Анджелесе: актриса была почему-то босиком, но при этом так и сияла улыбкой в 32 отлично отбеленных голливудскими стоматологами зуба. Приподнятое настроение звезды сериалов объяснялось просто: она крепко держала за руку красивого парня, и это явно был не Владимир Кличко. К тому же на пальце у Хайден отсутствовало кольцо, которое спортсмен подарил ей на помолвку. Журналисты принялись обзванивать родственников и знакомых блондинки, и те подтвердили: Хайден бросила «своего украинца».

На днях Хайден сфотографировали выходящей из ресторана с симпатичным спутником.Фото: EAST NEWS

Этот год для Панеттьери вообще выдался переломным: актриса рассталась не только с гражданским мужем, но и еще и с сериалом «Нэшвилл», в котором она снималась шесть лет подряд. Теперь, по словам матери, она на перепутье и решает, что ей делать дальше. Кличко пережил подобный кризис год назад, когда в августе 2017-го объявил о завершении своей боксерской карьеры.

История любви Панеттьери и Кличко была бурной – глядишь, когда-нибудь по ней снимут фильм, неизвестно, правда, где – в Киеве или в Голливуде. Украинский боксер и американская звездочка познакомились на презентации какой-то книги в 2009 году. Страсть между ними вспыхнула мгновенно, но ее развитию мешало одно обстоятельство: Владимир в то время жил и работал в Германии, а Хайден – в Лос-Анджелесе. В мае 2011 года пара распалась – по словам Владимира, он «нежно любил Хайден, но отношения на расстоянии поддерживать слишком тяжело».

- Я благодарен Хайден за то, что мы были вместе. Это было здорово! Но мы стали замечать, что сохранить наши отношения все тяжелее и тяжелее. Слишком большое расстояние между двумя континентами, - прокомментировал немецкой газете Bild Владимир Кличко. – Хайден живет в Америке, а я на другом материке. Я ценю Хайден как человека и уважаю как женщину. Я уверен, мы останемся друзьями.

Но затем в январе 2013 года влюбленные снова возобновили отношения. Пара объявила о помолвке, Хайден прилетала к жениху в Киев, чтобы поддержать его на Евромайдане. Хайден даже фотографировалась для Владимира в вышиванке - так она поздравляла его с Днем влюбленных. Актриса рассказывала, что они планировали пожениться в День независимости Украины, 24 августа. Как вдруг выяснилось, что невеста беременна – а идти под венец с животом она категорически отказывалась, потому что «не хотела выглядеть толстой на свадебных снимках». Да и в Незалежной ситуация осложнилась, и стало совсем не до праздников.

Хайден даже фотографировалась для Владимира в вышиванке - так она поздравляла его с Днем влюбленных. Фото: Инстаграм.

Дочь пары появилась на свет 9 января 2014 года. Девочка получила интернациональное имя Кайя Евдокия. Кличко переселился в Лос-Анджелес, и у них начались счастливые родительские будни. Верней, счастливые они были скорее для папы. Хайден же впала в жесткую послеродовую депрессию – она никак не могла смириться с тем, что сильно поправилась после родов. Ситуация дошла до того, что Панеттьери пришлось лечь в клинику, чтобы вылечиться от нервного срыва. Все это время с малышкой актрисе помогала мама Владимира Кличко.

Хайден переживала, что сильно поправилась после родов.Фото: EAST NEWS

Сейчас у Хайден, судя по всему, все хорошо. По словам окружения актрисы, они с Владимиром сохранили дружеские отношения и по очереди воспитывают дочку. Кайя живет то с Хайден, то с Кличко и с его родственниками.