2018-08-04T08:06:22+03:00
В мире

Бывший курьер взяток может посадить экс-президента Аргентины в тюрьму

Простой водитель уже привел в тюрьму больше десятка влиятельных бизнесменов
Антон ФОКИН
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Экс-президент Аргентины Кристина Киршнер.Экс-президент Аргентины Кристина Киршнер.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Не везет в последнее время бывшим президентам стран Латинской Америки. Вот бразильца Лулу да Силву упрятали за решетку, в отношении эквадорца Рафаэля Корреа возбуждено уголовное дело, а панамец Рикардо Мартинелли ожидает своей участи на скамье подсудимых. Возможно, что в ближайшее время к этой компании примкнет еще один член клуба неудачливых глав государства - Кристина Киршнер, которая руководила Аргентиной в 2007-2015 годах, ведь на ее родине сейчас разгорается коррупционный скандал, связанный с ее пребыванием у власти.

Все началось с Оскара Сентено, который был обычным водителем на государственной службе, правда с одним нюансом - возил он в основном высокопоставленных чиновников, включая и умершего президента Аргентины Нестора Киршнера. Формально Сентено был личным шофером чиновника министерства планирования Роберта Баратта, но по приказам шефа регулярно развозил мешки с наличными по различным адресам. Сам шофер был не глупый малый и скоро смекнул, что занимается доставкой взяток различным чиновникам и предпринимателям.000

Каждый свой вояж таксист записывал в специальные блокноты, ведя строгий учет того, кому и куда он отвозил деньги. Помимо этот в блокнотах упомянуто и множество мелких деталей, скорее напоминающее дневник, чем сухую бухгалтерскую отчетность. Однако денежный вопрос был отражен в блокнотах вполге точно, так что всего в этих "манускриптах" обнаружилось 56 миллионов долларов взяток

В начале 2018 года Сентено, видимо, надоело молчать, и он решил передать весь свой коррупционный "архив" в газету "Ля Насьон", где журналисты сразу же приступили к обработке этого материала. Причем записей было так много, что редакции пришлось потратить несколько месяце, прежде чем они смогли наконец разобраться во всей этой истории. В результате расследования журналисты обратились в полицию, которая уже начало расследование уголовного дела. Кстати, это уже аукнулось самому Сентено, который тоже был взят под стражу.

Сейчас уже арестованы 17 человек, и это еще не конец расследования. В тюрьме оказались главы крупных компаний в области строительства и энергетики, например руководители "Электроинхенерии" и бывший президент Аргентинской строительной палаты. В прессе их окрестили "клуб государственных подрядов", поскольку именно на работах, оплачиваемых властями, многие из задержанных успели неплохо заработать.

Самое главное, что весь этот скандал может ударить по экс-президенту Кристине Киршнер, которая являлась одним из лидеров "левой волны" в Латинской Америке вместе с Уго Чавесом, Рафаэлем Корреа и другими политиками 2000-2010 годов. В свое время именно во время ее правления заключались все наиболее выгодные контракты и многие отрывки из записей Сентено свидетельствуют о том, что экс-президент знала о коррупционных схемах. После того, как главой государства стал Маурисио Макри, Киршнера возглавив оппозиционное движение. Сама бывшая президентша недавно заявила о том, что планирует на очередных выборах 2019 года выставить свою кандидатуру, чтобы вернуться в руководство страны. Однако теперь ее судьба буквально висит на волоске, ведь теперь Киршнер придется думать уже не о борьбе за пост главы государства, а о том, как бы не оказаться на нарах.

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