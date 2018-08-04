Маршрутом машины времени: В Москве отреставрировали старейшую трамвайную остановку

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-04T10:18:51+03:00

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Рядом с моей работой отреставрировали старейшую трамвайную остановку. Она называется "Красностуденческий проезд" и существует аж с 1927 года. На ней останавливался паровичок, в котором Константин Паустовский работал кондуктором. И руки его были зелены от медных денег и он мечтал, когда его уволят, чтобы вновь, наконец, полюбить людей, которые лепили на окошко раскисшие билетики, рисовали остроносые морды и хамили друг другу.... Сегодня об этом написали все СМИ. И еще написали, что остановка эта прекрасна, как пицца с грибами. И я, конечно, поехала посмотреть, потому что очень люблю подобные места, где веет ветер истории.

Приезжаю на остановку. Вся красота неземная завешана белыми полотнами. Так в старину бабушки завешивали белыми салфетками телевизор. Рядом прыгает девочка и стоит тетя. Спрашиваю тетю: вы видели отремонтированное? Да, - отвечает – в дырочку смотрела, очень красиво. Полина, успокойся, упадёшь. Вы бы видели, какой ужас здесь раньше был... все исписано похабщиной.

- Да, - соглашается девочка. - Это самая красивая остановка. Здесь есть цветочек.

Дзынь, - подъезжает трамвай. Тетя с девочкой укатывают.

Маленькая Полина подсмотрела в дырочку, какая она, отреставрированная остановкаФото: Евгения КОРОБКОВА

Подходит мужчина с утиным хвостом.

- Я, - говорит, - либерал и поэтому всю пагубу нынешнего мироустройства не очень обожаю. Но для остановки сделаю исключение. Отреставрировали шикардосно. Придраться не к чему. И быстро-то как. За месяц, что ли.

Обошёл полотно кругом, задрал голову, обрадовался:

- Смотрите, смотрите, - кричит, - есть к чему придраться. Эти дебилы зачем-то часы из Икеи наверх прилепили. Вангую, до первого дождя протикают.

Дзынь, приехал трамвай, дядя уехал.

Пришёл дедушка лет ста в фиолетовой рубашке, усы аккуратно подстрижены. Встреться он мне пару лет назад - приняла бы за Зельдина.

Ой, вы знаете, это прекрасная остановка, - запел дед. В удивительном месте мы живем. Здесь стояли великие люди. Паустовский, Лев Толстой... Зиновий Гердт...

- Что, - любопытствую, - неужели лично видели?

Старик серьезно так отвечает, что Толстого он не застал, а вот с Зямой лично распивал пиво, поскольку в девяностые «красивейшая остановка» была пивной точкой. «Очень удобно, и лес рядом», - загадочно заключил дед, залезая в пригремевший трамвай.

Пассажиры иссякли. Я тоже стала в дырочку смотреть и даже телефон просунула для фотофиксация. Что и говорить, хороша. Не зря ведь «построена в стиле модерн, гением архитектуры Францем Когновицким», - как написали в одной газете. Чугунина, решёточка, деревяшечки цвета павильона Карелия на ВДНХ.

Вся красота старинной остановки пока за белым полотномФото: Евгения КОРОБКОВА

В окнах - стеклопакеты. На одном подоконнике - красная тряпка и кошелёк. На другом - мужской дезодорант. Дверь открывается. Из остановки выходит мужик в сланцах на босу ногу. Потягивается, пузо чешет. меня увидал. Спрашивает: «Ты кто? Что надо?»

Отвечаю: я Женя, корреспондент, репортаж пишу.

А я Мухаммед, лезгин, охраняю тут, - говорит мужик.

- Зачем, - спрашиваю, - охраняете?

- А что, - отвечает, - не видишь, как хорошо отремонтировали. Если меня не будет, народ понабежит - доски оторвет. А что не оторвет - то изрисует.

- А вы тут всегда охранять будете? - интересуюсь.

- Нет, говорит Мухаммед, - пока магазины не откроют.

Я спросила, не пивная ли это будет. Но Мухаммед сказал: надеюсь, шаурмачная.

Сторож Мухамед охраняет отреставрированную остановку от вандаловФото: Евгения КОРОБКОВА

Тут прогремел трамвай, и я в него села.

Скачет по рельсам заплатанный трамвайчик номер двадцать семь. В кабинке водителя подпрыгивает кочерга, дверь стучит, как погремушка. За окном то зелень, то болотце. Пассажиры в чем-то пестрядевом, с ведрами и саженцами - огородники. Рисуют на окнах носатые рожи. Ни дать ни взять, 1927 год. Подкачал разве что механический голос, информирующий:

"Данный трамвай оборудован турникетами".

Только это и значит - не встретить больше здесь зеленорукого кондуктора, знающего Москву лучше яндекс-навигатора.

КОММЕНТАРИЙ

Михаил Коробко, историк Москвы

Это остановка не 1927 года, а 1941 года. И никакой это не «гений архитектуры Франц Когновицкий». И не модерн, а сталинский слоновий ампир.

В газете «Московский транспортник» я нашёл статью, где было написано, что «павильон построен по просьбе коллектива Тимирязевской сельскохозяйственной академии и на остановке «Красностуденческий проезд» в направлении к Михалкову». Газета датируется 24 апреля 1941 годом. Это значит, что никакого Паустовского, никакого паровичка. Да и относительно того, что эта остановка - старейшая, я сомневаюсь. Точно такая же стоит на кольце у Войковской. Правда, она куда как в более худшем состоянии.

КСТАТИ

Остановка была включена в реестр государственных памятников архитектуры в июне 2005 года. Реставрация велась по городской программе "рубль за метр", по которой бизнес получает льготную арендную ставку при условии восстановления объекта за свой счет.