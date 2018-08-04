Путин подписал закон о родном языке, повышении НДС и разрешении бронировать день свадьбы

СЕГОДНЯ 11:44 2018-08-04T12:05:23+03:00

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Плюс 2 процента

Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение с 1 января 2019 года налога на добавленную стоимость с 18% до 20%, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Как предполагается согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, повышение НДС на 2 процента приведет к дополнительным доходам в бюджет около 620 миллиардов рублей в год.

Русский стал родным

Русский язык президентским указом теперь уравнян в правах со всеми остальными языками народов России. Владимир Путин, подписав закон о свободе выбора изучения родных языков в школе, в том числе русского языка как родного, ликвидировал существовавшую до сих пор несправедливость. До этого русский язык изучался в школе как государственный, но нельзя было выбрать его для изучения как родной язык. Таким образом у школьников в национальных республиках фактически не оставалось выбора.

В законе зафиксировано правило свободного выбора языка образования ребенком в школе по заявлению родителей, и это касается не только школы, но и детских садов. Также фиксируется право свободного выбора изучения родного языка для государственных языков национальных республик.

Фанаты могут вернуться в Россию

Стала законом и возникшая после окончания чемпионата мира по футболу идея продлить действие безвизового въезда в Россию для обладателей Fan ID до конца года. Президент подписал такой закон и теперь целых полгода туристы из-за рубежа, приезжавшие на мундиаль смогут в любой момент вернуться в полюбившийся Волгоград или Саранск. Кроме этого их родные, если захотят тоже приехать в Россию, смогут оформить визы по облегченной процедуре.

Красивые цифры стали доступнее новобрачным

Одним поводом для злоупотреблений в ЗАГСах станет меньше - Путин подписал федеральный закон о введении с 1 октября 2018 года «более гибких правил выбора даты и времени регистрации брака, позволяющих заранее бронировать желаемое время свадьбы». То есть теперь любители красивых чисел смогут добиться возможность пожениться 08.08 не через взятку сотруднику ЗАГСа или выстояв очередь ровно за месяц до заветного числа, а с помощью законной процедуры. Правда, бронировать дату вступления в брак можно будет не ранее месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления. Но зато и день регистрации брака теперь можно будет выбрать дистанционно, через "Единый портал государственных и муниципальных услуг".