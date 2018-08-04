Паны и шляхта – на гиперлупах и геликоптерах, селюки – на волах

СЕГОДНЯ 13:44 2018-08-04T13:55:53+03:00

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В свое время знаменитый британский писатель-фантаст Герберт Уэллс, встретившись с Владимиром Лениным в его кабинете, вышел после разговора с лидером Октябрьской революции совершенно потрясенным и назвал Владимира Ильича «кремлевским мечтателем». Настолько утопичными показались ему планы Ленина по восстановлению и развитию хозяйства полуразрушенной России. Трудно предположить, что бы сказал Уэллс после встречи, например, с секретарем Совета Национальной Безопасности и Обороны Украины Александром Турчиновым, но вряд ли это высказывание носило бы литературный характер и могло бы обойтись без обсценной лексики.

- На Украине много проблем со строительством дорог, которые решаются достаточно трудно и медленно. Но небо у нас соответствует лучшим европейским стандартам без инвестиций, и ему не нужен ямочный ремонт, на котором можно украсть деньги, - предложил свой рецепт преодоления разрухи и изношенности дорожной инфраструктуры Незалежной «мечтатель» Турчинов. - Поэтому легкие вертолеты могут быть востребованы на внутреннем рынке, причем цена, которую предлагают украинские производители, на порядок ниже зарубежных аналогов. Уже сегодня эти вертолеты «по карману» среднему предприятию.

- Легкие вертолеты – мобильные и быстрые – могут решать проблему транспортного сообщения. Пора посмотреть на вертолет как на обычное и эффективное транспортное средство, - продолжил он уговаривать украинцев. - Всему миру известна продукция мощного предприятия «Мотор Сич», но в последнее время в стране уже создано шесть новых предприятий по производству легких вертолетов. Лишь в Киевской области мы побывали сегодня на двух таких производствах.

На каких таких новых заводах производят новейшие украинские вертолеты, науке неизвестно. Да, «Мотор Сич» не так давно представил как бы новый украинский геликоптер «Надия» («Надежда», но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это модернизированный на заводе вертолет Ми-2, давно снятый с производственных линий там, где его делали. Что и понятно – разработка начала 60-х годов прошлого века. К тому же новое в этом вертолете – только двигатель, а корпус и все остальное – от старого, сильно бывшего в употреблении Ми-2. Да, «Мотор Сич» когда-то славился своими вертолетными двигателями, но что для производства вертолетов нужны, помимо двигателя, не только кабина и корпус, но и лопасти, и редуктор, и рулевой винт, чего на Украине не производилось от слова «никогда», Турчинову никто не объяснил, наверное.

Характерно, что не красть и починить дороги глава СНБО Украины считает более фантастической идеей, чем пересадить украинцев на непонятно откуда должные возникнуть вертолеты. И это при том, что вертолет эффективен, если за пару-тройку часов надо перелететь туда, куда, в условиях бездорожья надо потратить на дорогу порядка суток, а то и более. Во всех остальных случаях регулярные авиаперевозки посредством вертолетов экономически нецелесообразны. Уж лучше самолетом тогда, но для самолетов надо строить взлетно-посадочную полосу, такую широкую мини-дорогу, а на строительстве любой дороги, как мы помним признание Турчинова, и ее не построят, и все раскрадут.

Вообще, поразительно, конечно, что один из ведущих политиков Украины, раздает рецепты, которые по отношению к своим согражданам могут сравниться только со ставшей роковой для нее фразой Марии-Антуаннеты. Когда ей пожаловались, что у парижан не осталось хлеба, не говоря о другой еде, она фыркнула: «У них нет хлеба? Так пусть тогда едят пирожные!» После чего путь на эшафот для нее сократился всего-то до нескольких дней.

Турчинов, по всей видимости, пытается своей идеей запустить очередной гиперсуперпроект в умах украинцев. Из которых ни один пока не вышел за пределы умственно неполноценных фантазий, лишенных критического осмысления.

Вспомним, например, как совсем недавно министр инфраструктуры Незалежной Владимир Омелян фантазировал на тему запуска на Украине сверхскоростной системы Илона Маска – Hyperloop. Даже обещал его приезд, правда, сам Маск об этом ничего не знал - у него сейчас не очень хорошие дни наступили, банкротство все ближе, а капитализация все меньше. Но это и неважно, ведь из Киева ему письма отправляли, а, значит, все будет так, как обещают. Откуда возьмутся необходимые для реализации проекта деньги (а требуется сопоставимая со всем долгом Украины сумма), тоже неважно. (Ситуация с Маском, извините, напоминает анекдот, когда приятели зашли к другу, который хвастается, что провел бурную ночь и в доказательство демонстрирует разные «вещдоки». - Как же я устал, - говорит он. – А она? – А она не пришла.)

Главное –зачаровать украинца красивой картинкой – он сам сидит «в саду вишневом коло хаты», смолит в необъятных шароварах и жупане душистый тютюн из трубки на лавочке, а над ним проходит труба Гиперлупа, в которой периодически открывается люк,, и к его ногам бесплатно падают всякие ништяки. Обещали запанувать!

А еще раньше обещали запанувать после подписания украинским концерном «Антонов» соглашения с некой китайской компанией China Airspace: о строительстве самого большого в мире транспортного самолета Ан-225 «Мрия». Причем, в Киеве уже начали панувать, что китайцы будут строить «Мрии», поставив это дело на поток, и платить Украине за права интеллектуальной собственности и процент с эксплуатации. Про то, что единственная украинская «Мрия» и так стоит почти все время без дела,, и ее услуги почти не востребованы, никто как-то не подумал. А потом еще и выяснилось, что китайская компания не имеет никакого отношения к авиации, а потом, что компания вовсе и не китайская…

А как хотели запанувать, заменив все железнодорожные пути на Украине на европейскую колею! Помешали всего два мелких обстоятельства – отсутствие 50 млрд. долларов на реализацию этого проекта. И безрезультатность поисков, что, куда, откуда и, главное, кто будет возить по этой колее. Ведь если вспомнить украинский проект возрождения «Нового Шелкового пути» через Незалежную с использованием паромных переправ на двух морях, который с барабанами и литаврами открывали в Ильичевском порту экспериментальным поездом, который гнали через Грузию, Азербайджан, Казахстан и т.д. до пограничной станции в Китае, то и он чуть было не пропал по дороге, а вернулся, мало того, что с опозданием на месяц, так еще и совершенно пустым. А как панували заранее по его поводу!

А можно еще и вспомнить идею о строительстве Украиной космодрома в Австралии! От це було ж панувание! Правда, выяснилось, что денег никто давать со стороны не собирался, а ведь именно в этом и состояла главная привлекательность идеи для «космичной державы» Украины, имеющей на сегодня целый один студенческий наноспутник на орбите, запущенный другой страной.

Могу подсказать еще одну идею. Например, пилотируемый полет на Марс. А что? Никто же не требует обязательно лететь. Главное – запанувать над картинкой и будущими ништяками.

Впрочем, в отличие от многих других идей, предложение Турчинова, если учесть вектор движения Украины, может оказаться вполне реалистичным лет через десять. Если украина просуществует еще столько. Только надо сразу объяснить, что Гиперлупы и геликоптеры будут не для всех. Паны и шляхта станет передвигаться верхом на гипер-лупах и в кабинах вертолетов, а селюки – неспешно переваливаться из одной ямы (сказано же, что ямочного ремонта не будет, на это Украина не способна) на телегах с запряженными волами.

Интересно, Турчинов сам понимает, как он унизил своих же сограждан?