От Анджелины Джоли уходит адвокат, потому что актриса совсем слетела с катушек

СЕГОДНЯ 01:35 2018-08-05T01:44:38+03:00

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Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта почти два года. Все это время актрису в суде представляла один из лучших адвокатов США Лора Вассер. И вот теперь американский портал TMZ.com сообщает, что юрист приняла решение расстаться со звездой «Лары Крофт». Якобы Лора и Анджелина не сошлись во взглядах на то, как дальше должен проходить процесс, и потому Вассер собирается уволиться.

Лора известна громкими делами – именно она занималась разводами Джонни Деппа, Бритни Спирс, Хайди Клум и Райана Рейнольдса, когда он уходил от Скарлетт Йоханссон. Юрист прекрасно умеет ладить со своими звездными клиентами. Но только не с Анджелиной Джоли. Как рассказали источники из окружения, Лора считает поведение Анджелины по отношению к Брэду Питту неадекватным и безрассудно жестоким. Якобы адвокатесса называет Джоли «слишком ядовитой».

- Она питается гневом, ее поведение становится нелепым и необоснованным, - рассказал инсайдер.

Анджелина всегда жаждала единоличной опеки над детьми, и Лоре до недавнего времени удавалось проводить эту линию на процессе. Однако недавно суд встал на сторону Питта, посчитав, что Джоли необоснованно лишает детей возможности видеться с отцом. Брэду разрешили проводить больше времени со своими наследниками и разговаривать с ними по телефону тогда, когда ему этого захочется. Но Анджелину это не устраивает – она жаждет крови Питта и мечтает покончить с ним как с отцом. Вассер считает линию поведения актрисы чрезмерно жесткой и несправедливой по отношению к бывшему мужу.

Актриса всегда добивалась единоличной опеки над детьми.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По данным TMZ, Джоли уже наняла другую юридическую фирму взамен Лоры Вассер. Тем временем другое издание, People, связалось с Лорой Вассер, и она опровергла информацию о том, что уходит. Якобы Анджелина действительно наняла еще одну юридическую компанию – но только для того, чтобы она работала параллельно с Лорой. Кому из изданий верить - покажет время.

В июне суд Лос-Анджелеса пересмотрел правила временной опеки Анджелины Джоли и Брэда Питта над детьми. Теперь Брэд будет встречаться с отпрысками гораздо чаще и общаться с ними тогда, когда ему захочется. Более того, суд предупредил Анджелину: если она и дальше будет чинить препятствия для общения детей с отцом, ее могут лишить опеки. В этом случае детей передадут Брэду Питту. Кроме того, Анджелина должна предоставить Брэду номера мобильных телефонов всех детей – и актер может звонить им в любое время и разговаривать столько, сколько пожелает. Джоли запрещено читать текстовые сообщения детей, адресованные отцу, и контролировать их переписку.

Тогда же, в июне, актер летал в Лондон, чтобы провести время с детьми (в Англии проходят съемки картины «Малифисента-2» с участием Джоли). А в июле шестеро детей пары вернулись в Лос-Анджелес, чтобы пожить некоторое время с отцом.

Теперь Брэд будет видеться с детьми гораздо чаще.Фото: EAST NEWS

Напомним, у 43-летней Анджелины и 54-летнего Брэда шестеро детей: 16-летний Мэддокс, 14-летний Пакс, 13-летняя Захара, 12-летняя Шайло и девятилетние близнецы Нокс и Вивьен. Ранее сообщалось, что развод Питта и Джоли буксует из-за того, что они никак не могли прийти к соглашению по вопросу опеки над детьми. Первоначально Анджелина настаивала на единоличной опеке. Брэд же хотел совместную. С тех пор, как его жена забрала детей и ушла из дома, актер пытался привести в порядок свою жизнь: он бросил пить и посещал семейного психолога. Анджелина тоже стала меньше сниматься и решила сосредоточиться на воспитании детей.

Не так давно знакомые пары прокомментировали возможное воссоединение Джоли и Питта, о котором так много писали таблоиды. По их мнению, то, что экс-супруги снова станут жить вместе, очень маловероятно.

- Люди судачат об их воссоединении, но этого никогда не случится, - говорят инсайдеры. - У них был безобразный разрыв, и когда Анджелина и Брэд по решению суда вместе с детьми проходили семейную терапию и посещали психолога, они едва могли находиться в одной комнате друг с другом.