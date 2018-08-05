Экс-президент Бразилии, осужденный за коррупцию, станет главным претендентом на пост главы государства

СЕГОДНЯ 07:11 2018-08-05T08:30:26+03:00

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История идет по кругу. Такие слова можно вспомнить, узнав о том, что одним из основных претендентов на пост президента Бразилии стал человек, уже занимавший эту должность два срока. Общенациональный съезд главной левой политической силы страны Партии трудящихся постановил выдвинуть Инасио Лулу да Силву в качестве кандидата на предстоящих в октябре всеобщих выборах. Пикантность ситуации в том, что экс-глава государства сидит в тюрьме.

- В Бразилии нет политики без Лулы и без Партии трудящихся, - заявила председатель движения Глейзи Хоффман. - Сегодня, в этот исторический день, мы заявляем, что Лула - наш кандидат в президенты республики. Мы зарегистрируем его кандидатуру 15 августа.

Сам Лула был краток, но очень конкретен в своем письме съезду из тюрьмы: "Я буду кандидатом, потому что я не совершал никакого преступления, и если кто-то хочет моего поражения, пусть добьется этого путем голосования".

Лула правил Бразилией с 2003 по 2011 год и на момент своего ухода из власти обладал фантастическим рейтингом поддержки - 87 процентов. Однако в 2017 году против него было выдвинуто целых пять обвинений в коррупции. Не все они подтвердились, но один эпизод все-таки удалось доказать. Следователи установили, что экс-президент получил от строительной компании OAS взятку в размере 1,1 миллиона долларов, которые политик потратил на шикарную квартиру в курортном городке Гуаружа. Суд был неумолим, и бывшего национального лидера после всех апелляций приговорили к 12-летнему тюремному сроку, который он начал отбывать в городе Куритиба с апреля этого года.

Тем не менее, до сих пор экс-президент популярнее всех политиков на свободе. В конце мая 2018 года был проведен социологический опрос, в котором поддержку экс-президенту выразили 39 процентов населения, куда больше чем его ближайшим соперникам. Теперь Лула должен получить разрешение высшей судебной инстанции на участие в выборах.

Само голосование пройдет 7 октября после печально знаменитого «переворота», когда под давлением парламента по обвинению в коррупции в результате процедуры импичмента была смещена с поста главы государства «наследница» Лулы - Дилма Роуссефф, а к власти пришел Мишел Темер из Партии бразильского демократического движения, который был у Роуссефф вице-президентом. Дела у Темера не заладились практически сразу — по стране прокатилась волна забастовок, а потом разразился новый коррупционный скандал с попыткой местного «мясного магната» подкупить Темера. По стране прокатилась волна протестов, жестко подавленная полицией, но сам политик отказался уходить в отставку. В результате на сегодняшний день его деятельность одобряют только 7 процентов бразильцев. Понятно, что сам Темер даже не думает выставлять свою кандидатуру, чтобы не позориться, да к тому же он и сам сейчас находится под следствием.