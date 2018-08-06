"Мой голос станет ближе миллионам россиян". Артем Дзюба анонсировал участие в новом проекте

СЕГОДНЯ 00:11 2018-08-06T00:18:09+03:00

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Ставший нынешним летом самым любимым футболистом миллионов россиян Артем Дзюба продолжает пожинать плоды своей известности. На своей личной страничке в Инстаграме форвард питерского "Зенита" засветился в необычном видео. На нем - кадры озвучки нового проекта, детали которого пока не раскрываются.

- Мне очень дорога и ценна поддержка каждого из вас, друзья. А скоро мой голос станет еще ближе миллионам россиян, - написал у себя в Инстаграме Артем Дзюба.

Понять, что же это за проект, трудно. В видео есть фрагменты, где Дзюба озвучивает фразу "поверните налево". Но большую часть этой веселой нарезки Артем, стоя в наушниках, модной футболке и с листом бумаги, не переставая шутит с теми людьми, которые принимают участие в записи.

В комментариях к посту уже успели выдвинуть свои предположения: "О да! Дзюба.Навигатор, я давно этого ждал!".

В соцсетях сборной России отреагировали тоже на появление Дзюбы.

- Мы все видели шикарные голы Артема Дзюбы по ТВ или на стадионе, а скоро еще и его голос станет близок нескольким миллионам жителей России, - говорится в сообщении пресс-службы сборной России. И запись сопровождается многозначительным хэштегом #чтотобудет.

Артем Дзюба, напомним, на прошедшем чемпионате мира по футболу сыграл за сборную России 5 матчей, в которых забил 3 гола. И своим фирменным празднованием забитых голов, "отдать честь по-военному", он покорил сердца миллионов болельщиков не только в России, но и за пределами нашей страны.

В уже наступившем сезоне Дзюба сыграл два матча за питерский "Зенит", в которых забил один гол. Прямо в первом же туре в гостевой игре против "Енисея".