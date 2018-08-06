Куда завел Тимура Бекмамбетова «Поиск»

СЕГОДНЯ 00:47 2018-08-06T00:53:41+03:00

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Фест в Локарно знаменит своими open air-показами на Пьяцце Гранде, куда помещается до 8 тысяч человек. Ясно, что показывают там не арт-хаус из конкурса, а кино, способное апеллировать к массовой аудитории, при этом все же находящееся на территории искусства. Один из таких фильмов, впрочем, уже показанный в Москве на фестивале «Стрелки», тоже под открытым небом, - «Поиск». Это один из множества продюсерских проектов Тимура Бекмамбетова, увлечённого сегодня изобретённым им же форматом screen life - это когда экран представляет собой рабочий стол компьютера героя картины, и все что мы видим на нем - его переписку и виртуальное общение с другими героями. Как режиссёр Бекмамбетов снял лучшую вещь в этом жанре, политический триллер «Профайл». Секрет исключительности этого фильма - в том, что в нем форма неразрывно связана с содержанием: вербовка женщин в ИГИЛ* происходит именно так, как показано на экране - в соцсетях, в виртуальной, но очень быстро оборачивающейся смертельно опасной реальности. «Поиск», снятый Анишем Чаганти, далеко не столь концептуален - по сути, это обычная детективная мелодрама, чей не слишком оригинальный сюжет мог быть рассказан совсем не в режиме screen life. Он, впрочем, не способен придать видимость новизны откровенной банальности. По сюжету отец взрослой дочери после неожиданного исчезновения оной обнаруживает, что все, что он о ней знал, не слишком отвечает действительности. У дочери была некая параллельная жизнь с участием других родственников, о которых отец тоже был лучшего мнения. Поиск правды увенчивается успехом, но, демонстрируя этот триумф, режиссёр не брезгует чисто мелодраматическими манипуляциями - например, обильной закадровой музыкой (у Бекмамбетова она возникает только если ее включает на своём компьютере сам герой). Неудивительно, что «Поиск» как условное жанровое произведение удалось быстро подвергнуть процессу русификации и он скоро выйдет в российский прокат. В то время как несравненно более хардкорный «Профайл» ради этой же процедуры придется во многом снимать заново.

Кадр из фильма «Чёрный клановец»

Еще один фильм Пьяццы - отмеченный в этом году второй по значению наградой Каннского фестиваля, Гран-при, «Чёрный клановец». Спайк Ли, долгие годы не снимавший ничего заметного, неожиданно выстрелил этой заводной комедией положений (основанной, однако, на реальных событиях) и жесткой политической сатирой в одном гремучем флаконе. По сюжету чёрный новичок-полицейский (сын Дензела Вашингтона Джон Дэвид Вашингтон) решает вступить в ку-клукс-клановскую банду, для чего внедряет в нее своего белого коллегу, по национальности еврея (Адам Драйвер), сам сосредотачиваясь на телефонных переговорах с ее лидером.

Копы под прикрытием, конечно, рискуют разоблачением со стороны не таких уж тупых белых расистов-гопников, и это сообщает фильму некое напряжение. Но основной его источник, хотя действие и происходит в 1980-х, - это прямая связь фильма с текущим моментом. Многие реплики белых расистов представляют собой прямые цитаты из Дональда Трампа, а финальные кадры сняты на улицах Шарлотвилля во время волнений, инспирированных риторикой нынешнего американского лидера - нет сомнений, о чем именно хочет сказать Спайк Ли в своем веселом, живом, развлекательном, но полном энергии и пафоса правого дела фильме.

*запрещено в РФ