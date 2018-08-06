Татьяна Навка об отношениях с детьми Дмитрия Пескова: «Большая семья, о которой можно только мечтать!»

СЕГОДНЯ 02:20 2018-08-06T02:39:23+03:00

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Фигуристка Татьяна Навка и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отправились в совместный отпуск. Совсем скоро у Татьяны начинается новый сезон гастролей – весь август она проведет в Сочи со своим ледовым шоу «Руслан и Людмила». А пока что спортсменка и ее муж наслаждаются редкими моментами, когда им удается собрать под одной крышей всю свою большую семью. Супруги отдыхают на море, куда вместе с ними отправились все их дети от предыдущих браков. В своем Инстаграме Татьяна поделилась красивым кадром, на котором они с мужем позируют вместе с её дочкой от первого брака Сашей Жулиной, детьми Дмитрия Сергеевича от его брака с Екатериной Солоцинской - Миком, Дени, Николаем и Елизаветой, а так же с их общей дочкой, трехлетней Надеждой.

- Тот редкий случай, когда все вместе! – написала Татьяна на своей страничке. – Люди, связанные кровным родством, духовной близостью, одними взглядами, сложными и такими простыми взаимоотношениями. Люди, которые всегда и навеки. Люди, которыми ты дорожишь. Те, кто принимают вас такими, какие вы есть, со всеми сильными и слабыми сторонами. Те, кто вас поддержит, поможет, выслушает. Те, кого любите вы... Те, кто любят вас… Эти люди называются семья. И да, мы все разные, и у многих течёт другая кровь, но все равно мы семья. Такая большая, о которой только можно мечтать. Моя задача, как женщины, как матери, чтобы наши дети были счастливыми и нашли себя в жизни. И только любовь, порядочность, откровенность и личный пример родителей, может помочь им в этом. И это называется счастье.

tatiana_navka Тот редкий случай, когда все вместе!!!

Дочери Навки и Пескова тоже делятся в Инстаграме красивыми отпускными снимками. Елизавета Пескова сфотографировалась на берегу моря в обнимку с отцом – фотография получилась очень нежной и теплой. Подписчики ее странички отмечают, что без макияжа Лиза выглядит по-детски трогательной и беззащитной, особенно в объятиях папы.

Наследница Татьяны Навки порадовала подписчиков снимками в бикини: Саша Жулина позирует на борту лодки в купальнике персикового цвета. Девушка похвасталась стройной и подтянутой фигурой: хотя Александра из-за травмы забросила спортивную карьеру (девушка серьезно занималась теннисом), заметно, что она по-прежнему любит физические упражнения и следит за собой.

К слову, экс-супруга Дмитрия Пескова счастлива в новых отношениях и не так давно объявила о помолвке, обручилась со своим новым возлюбленным. Весной этого года Екатерина Солоцинская сообщила о том, что выходит замуж за своего избранника Андрея Григорьева.