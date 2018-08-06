2018-08-06T11:35:48+03:00
Спорт

"Неплохой жребий. Едем!". Голос Артема Дзюбы появится в "Яндекс.Навигаторе" #сочныеновости

Форвард сборной России стал очередным лицом грандиозного проекта [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Артем Дзюба полюбился миллионам болельщиков на чемпионате мира 2018.Артем Дзюба полюбился миллионам болельщиков на чемпионате мира 2018.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Стали известны подробности новой "роли" футболиста сборной России и питерского "Зенита" Артема Дзюбы. Короткие анонсирующие ролики появились в соцсетях сборной России и на личной страничке игрока в ночь с воскресенья на понедельник. Теперь же завесы тайны больше нет. Дзюба озвучил более 120 фраз для приложения "Яндекс.Навигатор".

- Мы тоже смотрели ЧМ-2018 и болели за нашу сборную. А ещё следили за игрой этого футболиста и читали его трогательные интервью. Рады сообщить, что в Яндекс.Навигаторе появился голос Артёма Дзюбы, нападающего сборной России по футболу, - говорится в сообщении компании "Яндекс".

"Яндекс.Навигатор" используют 16 миллионов человек ежемесячно. И Дзюба станет первым спортсменом России, который озвучил фразы для навигатора.

- Я решил поддерживать вас в вашем пути. Куда бы вы ни поехали, я всегда с вами. Точнее, мой голос в "Яндекс.Навигаторе". Безумно очень счастлив от этого, - заявил сам Артем Дзюба.

В разное время в линейке голосов появлялись журналист Василий Уткин, кинорежиссер Федор Бондарчук и даже вымышленные персонажи - Оптимус Прайм из "Трансформеров" и Дарт Вейдер из "Звездных войн".

Артем Дзюба до нынешнего лета был просто одним из российских футболистов. Однако его игра на чемпионате мира по футболу 2018 покорила сердца миллионов болельщиков не только сборной России, но и других команд. На турнире он сыграл в пяти играх, забив три гола. А уже вернувшись в "Зенит", он отметился голевой передачей и забитым мячом в матче 1 тура чемпионата России против красноярского "Енисея".

Сочные новости.

Артём Дзюба в Яндекс.Навигаторе.

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