ОСАГО без головной боли

СЕГОДНЯ 12:25 2018-08-07T12:24:57+03:00

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Российский союз автостраховщиков (РСА) подвел итоги первого полугодия на рынке автогражданки. Объем начисленных премий по ОСАГО в январе - июне составил 109 млрд. рублей, а сумма выплат по страховым случаям - 68,1 млрд. Среди основных тенденций: снижение средней стоимости полиса и рост доли натурального возмещения после ДТП.

СРЕДНИЙ ПОЛИС ПОДЕШЕВЕЛ НА 100 РУБЛЕЙ

Средняя стоимость полиса ОСАГО в первом полугодии составила 5673 рубля. Это почти на 100 рублей меньше, чем год назад. Как объясняют в РСА, это связано с тем, что каждый год увеличивается число автовладельцев, имеющих скидку на ОСАГО - за безаварийную езду.

При этом аварийность тоже снижается. Частота страховых случаев составила 5,7% (годом ранее - 7,1%). За счет этого средняя выплата после ДТП тоже снизилась - до 64 553 рубля (год назад было 77 250 рублей).

Статистика показывает, что существенного снижения выплат по сравнению с прошлым годом (на 31%) рынку удалось достичь во многом благодаря Росгосстраху, который успешно реализует антикризисную программу в ОСАГО. Без учета показателей Росгосстраха снижение выплат по ОСАГО за первое полугодие в целом по рынку составило бы всего 13%.

- Запущенная нами больше года назад антикризисная программа в ОСАГО не просто доказала свою успешность, а оказалась более результативной, чем мы предполагали, - говорит генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах» Николаус Фрай. - Во многом благодаря этому, а также кардинальной перестройке всех бизнес-процессов в компании нам удалось закончить первое полугодие 2018-го с прибылью в 3 млрд. рублей. Это первое прибыльное полугодие за несколько лет, причем результаты оказались гораздо выше запланированных. Радует, что показатели прибыльности превосходят наши прогнозы, но еще больший оптимизм внушает тот факт, что компании удалось вернуться к растущей модели - мы видим рост бизнеса от месяца к месяцу.

Генеральный директор ПАО СК «РОСГОССТРАХ» Николаус Фрай: «Запущенная нами антикризисная программа в ОСАГО оказалась более результативной, чем мы предполагали». Фото: Пресс-служба ПАО СК "РОСГОССТРАХ".

БАЛАНС РАЗНЫХ ВИДОВ СТРАХОВОК

В прошлом году компания была лидером рынка автогражданки, но в этом сознательно снизила долю этого вида страхования в портфеле.

- Имеющийся сейчас объем сборов по ОСАГО и рыночная доля договоров обязательного страхования гражданской ответственности автомобилистов являются хорошей промежуточной точкой в процессе оздоровления портфеля нашей компании, - говорит Николаус Фрай. - Доля ОСАГО в портфеле компании составляет 32%, а доля добровольных видов (таких как КАСКО и имущественное страхование) увеличилась на 10 процентных пунктов - до 50%. Таким образом, портфель компании стал более сбалансированным.

По словам Фрая, компании удалось добиться этого за счет более жесткого управления качеством продаж, тотального контроля в урегулировании убытков, активного противодействия мошенникам и автоюристам, а также масштабного использования «натурального возмещения». За счет этого удалось разорвать порочный круг убыточности от ОСАГО. В итоге автогражданка вновь стала для компании прибыльным сегментом, а сама компания - драйвером перемен для всего страхового рынка.

«НАТУРАЛЬНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ» ВЫБИРАЮТ 90% КЛИЕНТОВ

Сейчас около 90% клиентов компании по автогражданке, на которых по закону распространяется право «натурального возмещения», после страхового случая направляются для ремонта автомобилей на станции техобслуживания. Такая модель урегулирования убытков не только способствовала сокращению необоснованных выплат и снижению корыстного интереса заинтересованных в наличных автоюристов, но и стала конкурентным преимуществом компании.

- Мы имеем договорные отношения с более чем 2 тыс. станций технического обслуживания автомобилей (СТОА) по всей стране. Это позволяет обеспечивать ремонт автомобилей любых марок и любой сложности. Напомню, законодательство требует, чтобы предлагаемый страховщиком сервис находился не более чем в 50 км от места ДТП или места жительства страхователя. Наша компания не только удовлетворяет этим нормативам, но и во многих регионах может предложить клиенту выбор из нескольких СТОА, - говорит член правления - руководитель блока «Автострахование» Росгосстраха Дмитрий Пурсанов. - Конечно, это не гаражные сервисы, а полноценные станции техобслуживания, способные обеспечить соблюдение технических регламентов и высокое качество восстановительных работ, - мы тщательно следим за этим. Ремонт автомобилей в первые два года после выпуска осуществляется на СТОА официальных дилеров марок.

Руководитель блока «Автострахование» РОСГОССТРАХа Дмитрий Пурсанов: «Мы тщательно следим за качеством ремонта автомобилей наших клиентов на станциях техобслуживания». Фото: Пресс-служба ПАО СК "РОСГОССТРАХ".

Подобная схема урегулирования убытков уже не первый год используется страховщиками для клиентов, имеющих договоры добровольного автострахования. В компании рассчитывают, что ее по достоинству оценят и страхующиеся по ОСАГО автомобилисты, которые ценят свое время и хотели бы без лишних хлопот получить отремонтированную после ДТП машину. «Натуральное возмещение» избавляет их от необходимости самостоятельно заниматься поиском сервиса и запасных частей. Для сравнения: в ходе ремонта запчасти оплачиваются без учета износа. Притом что при выборе денежного возмещения учитывался бы износ.

- Головную боль по организации ремонта страховая компания берет на себя, говорит Дмитрий Пурсанов.

СКАЗАНО

«Если обобщить все тренды - водители стали меньше попадать в аварии, стали ездить аккуратнее, а также активнее стали пользоваться натуральным возмещением. Страховщики стараются применять натуральное возмещение именно там, где наиболее активны криминальные автоюристы. Таким образом, они отсекаются от возможности дополнительных накруток на выплату через суды».

Игорь ЮРГЕНС, глава Российского союза автостраховщиков.