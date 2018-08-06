«Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Кемеровской области: c каждым годом все больше людей проходят тестирование

СЕГОДНЯ 15:30 2018-08-06T15:30:44+03:00

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На торжественном мероприятии, посвященном закрытию очередного этапа Всероссийской акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция», были подведены итоги бесплатного анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию, которое проводилось в четырех городах региона – Кемерове, Новокузнецке, Белове, Ленинск-Кузнецком.

В прошлом году в рамках данной акции в тестировании приняли участие около тысячи человек, в этом году уже более двух тысяч человек узнали свой ВИЧ-статус.

Замначальника департамента охраны здоровья населения Правительства Кемеровской области Елена Зеленина прокомментировала, что масштаб акции поражает территориальным охватом и проделанной работой. Причем в прошлом году акция Минздрава России также побывала в Кемерове – несколько дней специализированный вагон, где можно было пройти тестирование на ВИЧ, останавливался на вокзале столицы Кузбасса.

– В прошлом году в рамках данной акции в тестировании приняли участие около тысячи человек, в этом году уже более двух тысяч человек узнали свой ВИЧ-статус, – рассказала Елена Зеленина. – Учитывая динамику, которая выросла с прошлого года в два раза, а также всестороннее информационное освещение мероприятия, уверена, что при ежегодном проведении этой акции количество жителей Кузбасса, принимающих участие в экспресс-тестировании, возрастет многократно.

Главная цель акции – профилактика и просвещение.

И такая активность граждан не может не радовать. Ведь главная цель акции – профилактика и просвещение. Это подчеркнула и ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Кемеровской области Юлия Матвеева: «Акцентирующим моментом является тот факт, что мы информируем население по любому вопросу по направлению ВИЧ/СПИД. Благодаря профилактическим мероприятиям и повышенному уровню информированности населения в Кемеровской области мы достигли стабилизации ситуации по ВИЧ-инфекции».

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Завотделом профилактики ГБУЗ «Кемеровский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» Жанна Берг отметила, что специалисты службы «Анти-СПИД» области постоянно работают над увеличением охвата населения профилактическими и диагностическими мероприятиями, целью которых являются повышение уровня информированности граждан по вопросам ВИЧ-инфекции и мотивирование на прохождение тестирования на ВИЧ.

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– Кузбассовцы имеют возможность пройти обследование на ВИЧ не только в стационарных условиях, но и в передвижном пункте медицинского освидетельствования на ВИЧ, который регулярно выезжает на различные территории, в том числе на промышленные предприятия, и где любой желающий может бесплатно, анонимно сдать экспресс-тест, получить консультацию специалиста по вопросам профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, – пояснила Жанна Берг.

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Заместитель главного врача по гигиене труда медико-санитарной части АО «СУЭК-Кузбасс» Елена Ладик отметила эффективность подобных акций и рассказала о деятельности предприятия, которое принимает активное участие в социально значимых проектах:

– Компания СУЭК одна из первых присоединилась к инициативе проводить на своих предприятиях, расположенных в семи регионах страны, добровольное и конфиденциальное тестирование и консультирование на ВИЧ на рабочем месте. Имея большой опыт и положительные отзывы со стороны сотрудников нашей компании, мы готовы и в дальнейшем проводить мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и оказывать содействие заинтересованным сторонам в этом нелегком труде.

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Торжественная передача флага региона организаторам в знак участия Кемеровской области в акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» традиционно прошла в конце мероприятия. Томская область приняла у Кемерова эстафету акции Минздрава России в знак поддержки и преемственности.

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Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа: O-SPIDE.RU.

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