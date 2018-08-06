Экс-президент ФИФА Зепп Блаттер: Катар получил ЧМ-2022 благодаря сговору

СЕГОДНЯ 16:30 2018-08-06T16:33:43+03:00

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Некогда самый могущественный человек в мировом футболе Зепп Блаттер заявил, что Катар получил чемпионат мира по футболу благодаря сговору. Экс-президент ФИФА, лишенный своей должности из-за коррупционного скандала, выпустил книгу «Моя правда», в которой обвиняет экс-главу УЕФА Мишеля Платини и президента Франции Мишеля Саркози в сговоре с катарским шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Плюс 40 и ЧМ в декабре

Так как все было решено заранее, никто ни читал доклад о готовности Катара принять ЧМ-2022, утверждает Блаттер. «Если бы мы тщательно его прочитали, мы бы поняли, что проводить чемпионат мира в Катаре нельзя», - пишет он в книге. Катар действительно мало приспособлен для проведения чемпионата мира. В июне там температура под +40, играть в футбол в таких условиях категорически опасно. Перед выборами страны-организатора ЧМ-2022 в прессе в ответ на неудобные вопросы мелькали сообщения, что богатые катарцы оснастят все свои арены гигантскими кондиционерами. Но все решилось проще: турнир перенесли с июня-июля на ноябрь-декабрь 2022 года. Это значит, что весь европейский футбольный календарь с чемпионатами и еврокубками надо будет перевернуть с ног на голову, чтобы Катар смог провести Мундиаль.

Без алкоголя и туристов

Есть и другие факторы. Например, Катар по территории всего лишь 158-я страна в мире, а живет в ней 2,6 млн человек. А например в Россию на ЧМ-2018 приехало свыше 3 млн. иностранных туристов. Где и как разместятся гостевые болельщики - это большой вопрос. Прибавьте мусульманский запрет на алкоголь и строгое отношение к одежде, а так же очень напряженные отношения Катара с соседями, и вы поймете, почему доклад ФИФА наверняка был негативным.

Англия спокойна

Что же последует за сенсационным обвинением Блаттера? У Катара могут попытаться отнять чемпионат мира? Кажется, что на этот раз ничего организаторам не угрожает. Если ФИФА соберется забирать ЧМ-2022, то самым реальным кандидатом на его проведение окажется Великобритания Но британская пресса крайне холодно отнеслась к откровениям Блаттера. Так что скорее, это всего лишь попытка экс-главы ФИФА свести счеты с Мишелем Платитни - три года назад в разгар коррупционных скандалов они самозабвенно бросались вескими обвинениями, и в этой войне утопили друг друга.