СЕГОДНЯ 17:20 2018-08-06T18:29:06+03:00

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Облака, которые светятся (!) ночью открыл в 1885 году руководитель Московской обсерватории Витольд Цераский. Свечение в темноте возникает благодаря тому, что эти облака образуются очень высоко - на расстоянии 75-85 километров от поверхности Земли. Более низкие слои атмосферы при этом уже находятся в тени Земли, а серебристые облака (такое название получило это явление) все еще подсвечиваются заходящим Солнцем.

Это небесное шоу можно наблюдать в Северном полушарии в летние месяцы в средних широтах. По словам сотрудника Московского планетария Людмилы Кошман в августе сложились благоприятные условия для того, чтобы любоваться необычной иллюминацией. Чтобы увидеть марсианские серебристые облака в Москве, надо около полуночи смотреть в направлении северной части горизонта и надеяться, что зрелище не закроет обычная низкая облачность.

К слову, ученые пришли к выводу, что аналогичное явление можно увидеть и в крайне разряженной атмосфере Марсе. В ближайшее время вы вряд ли до него доберетесь, поэтому грех не воспользоваться шансом бесплатно наслаждаться марсианскими видами. По мнению ученых, серебристые облака образует водяной пар, который воздушные потоки поднимают на большую высоту, где он оседает на частицах космической пыли превращается в кристаллы льда. Эти облака движутся с огромной скоростью - 27,8 метров в секунду, на земле ветер такой силы способен вырывать деревья с корнем. Несмотря на высокую скорость движения в мезосфере, облака выглядят совершенно неподвижно, такой эффект возникает из-за значительного расстояния, которое отделяет их от наблюдателя. Кстати, видны они не только с Земли, но также из космоса. Первым космонавтом, перед которым открылось это зрелище стал Алексей Леонов, он наблюдал это явление в 1965 году. Плотность серебристых облаков невелика, сквозь их тонкую прозрачную дымку можно рассматривать Луну и звезды. А для любителей фотографии это прекрасный шанс сделать шикарный снимок светящегося ночного неба, который украсит вашу коллекцию.