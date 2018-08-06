Новую грузопассажирскую баржу «Камчатка» спустили на воду в Приморском крае

СЕГОДНЯ 16:00 2018-08-06T19:13:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Новую грузопассажирскую баржу «Камчатка» торжественном спустили на воду 4 августа на Ливадийском ремонтно-судостроительном заводе, который входит в состав группы компаний «Доброфлот». В новейшей истории завода - это первый опыт проектирования и строительства морских судов.

Эту универсальную самоходную баржу завод построил по заказу Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края. До этого суда на Ливадийском РСЗ строились по предоставленным проектам. Проект самоходной баржи «Камчатка» был разработан с нуля инженерами-конструкторами завода с учетом современных требований эффективности и безопасности мореплавания. После дооснащения необходимым оборудованием судно отправится на Камчатку, где станет участником северного завоза, обеспечивая жизнедеятельность даже самых удаленных береговых поселков.

Торжественная церемония морского "крещения". Фото: пресс-служба ГК "Доброфлот".

— Этот проект позволил нам накопить соответствующие компетенции, внедрить новые технологии, необходимые для полноценного морского судостроения. Освоенную технологию завод будет использовать в дальнейшем для проектирования и строительства малотоннажных рыбопромысловых судов как для собственных нужд группы компаний, так и для сторонник заказчиков, — прокомментировал генеральный директор Ливадийского РСЗ Юрий Бадодин.

Стоить отметить, что сегодня не каждое судоремонтное предприятие может позволить себе строить новые корабли. А в рыболовецкой отрасли сам факт того, что рыбодобывающая компания строит для себя суда, крайне редкая история. «Доброфлот» стал одним из таких первопроходцев и на своем судоремонтном предприятии построил пассажирскую баржу, полностью управляя процессом от проектирования до строительства и конечной сдачи.

- Сегодня на Дальнем Востоке существует большой потенциальный спрос на строительство таких судов. Большинство удаленных населенных пунктов, находящихся на дальневосточных побережьях, нуждаются в налаживании транспортного сообщения и создании нормальных бытовых условий жизни, и за счет строительства таких самоходных барж можно решить проблему обеспечения. Наша баржа позволяет доставлять не только грузы и снабжение, но и осуществлять перевозку людей и техники, - сказал управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов.

Глава Приморского края Андрей Тарасенко, который присутствовал на торжественно спуске на воду баржи, высоко оценил инфраструктуру завода, его расположение, наличие достаточных глубин в бухте для захода сюда на ремонт судов различных типов.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко и управляющий ГК "Доброфлот" Александр Ефремов. Фото: пресс-служба ГК "Доброфлот".

- Хорошо, что на заводе создаются новые рабочие места, что предприятие обеспечено заказами. Строить всегда начинают с маленького корабля. Далее у них будет рыболовный сейнер. На этом предприятии учредитель сам рыбак, поэтому ему нужно строить под киль, получать квоты, - сказал Андрей Тарасенко, заверив присутствующих в том, что администрация региона поможет заводу с заказами.

В целом, мероприятие прошло с учетом морских традиций со всеми атрибутами. Баржу, что называется, «крестили», разбив бутылку шампанского о корму. Этот обряд символизирует встречу с морской пеной и успешную дальнейшую корабельную судьбу. Бутылка разбилась с первой попытки, баржа начала свой первый ход в порт приписки.

Справка «КП»

Универсальная самоходная баржа "Камчатка" предназначена для перевозки 25 пассажиров и 40 тонн грузов, в том числе и тяжеловесного спецтранспорта. Порт приписки баржи – Камчатский край. Длина судна — 25,8 метра, ширина – 6 метров, осадка 1,2 метра, скорость — до 10 узлов. Судно снабжено аппарелью для выгрузки на необорудованный берег. Оно будет обеспечивать бесперебойное сообщение населенных пунктов Таежный и Лазо Мильковского района Камчатского края, а также работать на переправах Камчатки в режиме паромной переправы.

Судно рассчитано на 25 человек и на 40 тонн груза. Фото: пресс-служба ГК "Доброфлот".

Справка «КП»

ООО «Ливадийский РСЗ» одно из старейших предприятий Дальнего Востока. В 1947 года в бухте Гайдамак Приморского края на производственных мощностях судоремонтной базы РК Тафуин был образован Гайдамакский судоремонтный завод. В 2010 году Ливадийский завод стал частью группы компаний «Доброфлот» и с тех поря является собственной базой технического обслуживания и оснащения флота предприятия.

В 2013 году производственные мощности предприятия пополнились необходимым несамоходным плавдоком грузоподъемностью 8 500 тонн, а также плавучей мастерской. На базе плавдока и плавмастерской организована судоремонтная площадка в городе Находке и поселке Ливадия. Завод выполняет государственный оборонный заказ, ремонтирует рыболовецкий флот и активно развивает судостроение. Оборот предприятия составляет более 100 заказов в год, ежегодно завод наращивает производственные мощности на 40%. В настоящее время предприятие имеет возможность одновременного докования на обеих площадках одного крупнотоннажного и до девяти средне— и малотоннажных судов.Компания вносит существенный вклад в обеспечение занятости местного населения, предоставляя более 400 рабочих мест.