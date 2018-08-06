«Роснефть» сохранила лидерство в добыче

СЕГОДНЯ 21:21 2018-08-06T21:42:47+03:00

В апреле-июне компания нарастила добычу углеводородов на 1% до 519,2 млн. баррелей. Ее акции продолжают рост котировок на бирже благодаря программе обратного выкупа

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БОЛЬШЕ НЕФТИ

«Роснефть» - одна из немногих мировых компаний, которая во 2-м квартале продемонстрировала рост. Например, у Chevron добыча выросла на 0,2%, а у ExxonMobil, BP, Shell и Equinor добыча сократилась от 3 до 9%.

Один из локомотивов роста остается ключевой актив компании «РН-Юганскнефтегаз». На ее месторождениях суточная добыча увеличилась на 8% по отношению ко 2-му кварталу 2017 года и составляет 1,4 млн. баррелей в сутки. Как отмечают в компании, рекордный результат сохраняется благодаря современным технологиям бурения, увеличению доли горизонтальных скважин, успешному освоению залежей тюменской свиты.

Например, количество новых действующих горизонтальных скважин, на которых применяется многостадийный гидроразрыв пласта, увеличилось на 66%. В «РН-Юганскнефтегаз» бурят их, используя уникальную комбинированную эксплуатационную колонну. Это в несколько раз сокращает сроки строительства: в июне одну из скважин глубиной более 4,7 км и длиной горизонтального участка более 1,5 км, нефтяники пробурили меньше, чем за две недели. Такой скорости еще не было в российской нефтянке. Подобные решения «Роснефть» тиражирует и на других своих объектах.

Во втором квартале компания нарастила объем эксплуатационного бурения на 11% по сравнению с первым кварталом, пробурив 3,1 млн. метров. Всего за шесть месяцев 2018 года совокупная длина новых скважин составила 6 млн. метров. При этом «Роснефть» использовала тот же объем собственных ресурсов: доля собственного бурового сервиса в январе-июне была на уровне 60%.

Кстати, у «Роснефти» ключевой элемент ее Стратегии-2022 - именно развитие технологического потенциала, внедрение инноваций и прорывных технологических подходов, в чем она видит залог сохранения конкурентных возможностей на мировом рынке нефти.

НОВЫЕ И ЗРЕЛЫЕ

Рост объемов добычи «Роснефти» обеспечили как новые, так и старые месторождения. Компания продолжала восстанавливать производство на своих зрелых активах Западной и Восточной Сибири: Варьеганнефтегазе, Пурнефтегазе и Няганьнефтегазе. И вместе с тем «Роснефть» активно осваивает новые перспективные месторождения, так называемые гринфилды, на которых тоже используются новые технологии бурения.

На Кондинском и Юрубчено-Тохомском месторождениях общая добыча нефти по итогам 1 полугодия достигла 12 млн баррелей. Нефтяники здесь готовятся к технологическому запуску объектов второй очереди и наращивают темпы эксплуатационного бурения.

На Западно-Эргинском месторождении первая же эксплуатационная скважина дала суточный приток нефти в 90 тонн. Здесь используют технологии, которые характерны для трудноизвлекаемых запасов, например, управляемое в режиме реального времени бурение горизонтальных скважин и многостадийный гидроразрыв пласта с закачиванием сверхпрочного полимерного проппанта.

«Роснефть» также готовит к вводу несколько крупных месторождений. На Тагульском, где уже пробурено 19 скважин, строится установка подготовки нефти, кустовые площадки и нефтепроводы. На Русском месторождении на конец июня пробурено 147 скважин с потенциалом добычи нефти более 9,5 тыс. тонн в сутки.

Строятся объекты инфраструктуры на второй очереди Среднеботуобинского месторождения. За январь-июнь добыча нефти здесь достигла 9 млн. баррелей.

Ну а разведка приносит «Роснефти» оптимистичные данные: в большинстве из 37 разведочных скважин обнаружена нефть. В результате геологоразведки в перовм полугодии 2018 года «Роснефть» открыла 37 новых залежей и 2 новых месторождения, с потенциалом 14 млн. тонн нефтяного эквивалента. Активный поиск залежей обеспечит «Роснефти» высокий уровень покрытия текущей добычи приростом запасов. В 2018-2022 годах Компания намерена замещать не менее 100% добываемых углеводородов.

ПЕРЕРАБОТКА

Во 2-м квартале на российских НПЗ «Роснефти» переработано 25,1 млн. тонн нефти. Компания сейчас ведет самую масштабную в отрасли модернизацию заводов. Вложения в нее составляют 1,4 трлн. рублей, из которых 850 млрд. рублей уже инвестированы. Построены и модернизированы 22 основные установки и комплексы нефтепереработки, что позволило «Роснефти» существенно увеличить выпуск бензина класса евро-5.

В марте на Рязанской НПК «Роснефть» выпустила первую партию высокооктанового автомобильного бензина АИ-100. Топливо предназначено для высокофорсированных двигателей, при этом обладает повышенными экологическими показателями. Производство АИ-100 стало возможным благодаря модернизации предприятия. нефтеперерабатывающих мощностей. Также Компания приступила к промышленному выпуску улучшенных высокооктановых бензинов, значительно превосходящих по экологическими показателям и эксплуатационным свойствам, выпускаемое в настоящее время в России топливо «Класса 5». Промышленное производство улучшенных высокооктановых бензинов Аи-95 класса Евро-6 началось в апреле на Уфимской группе НПЗ Компании.

По итогам 1 полугодия глубина переработки выросла до 75,2%

Производственные показатели и решение совета директоров Компании о программе обратного выкупа акций вплотную приблизили стоимость компании к историческим максимумам. На сегодняшних торгах на МосБирже, капитализация «Роснефти» составила 4,43 трлн рублей. В рамках объявленного советом директоров buyback до конца 2020 г. компания может выкупить с рынка суммарно на 2 млрд. долл. не более 340 млн. шт. акций.

Ее капитализация составила 4,43 трлн рублей, а стоимость обыкновенных акций обогнала Сбербанк по капитализации обыкновенных акций, согласно данным Московской биржи. По состоянию на 13:25 мск, стоимость акций Сбербанка составляла 204,35 рубля за бумагу капитализация 4,41 трлн рублей.

Старший аналитик ИК «Атон» Александр Корнилов отметил, что «Роснефть» стала первой госкомпанией, которая проводит buy back своих акций. Принятие решения об обратном выкупе своих бумаг — свидетельство того, что компания верит в их потенциал роста и находит свои акции недооцененными. «Это сближает интересы компании с интересами миноритарных акционеров», - отмечает Корнилов.