«Красные браслеты»: А не спешите нас хоронить

СЕГОДНЯ 01:09 2018-08-06T22:35:05+03:00

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Эту историю про подростков, которые дружат, влюбляются, ссорятся и мирятся, находясь при этом в больнице, придумал испанский писатель и сценарист Альберт Эспиноса. Ну как придумал. Скорее описал то, что пережил в детстве, когда был болен раком и чудом выжил. Красные пластиковые браслетики - отличительный знак больничной банды, которую сколотили дети. Сериал по сценарию Эспиносы стал невероятно популярен в Испании. На этой волне свои адаптации сняли в США, Германии, Перу, Чили, во Франции. А потом и в России.

«Я уверен, что ваша версия сериала «Красные браслеты» станет невероятно успешной, ведь она у вас получилась очень красивой, - написал Эспиноса команде российского проекта. - Ваши актеры обязательно станут звездами так же, как это произошло в Германии и Италии».

В понедельник Первый канал показал первую серию, но уже ясно, что оптимизм испанца, скорее всего, не пройдет проверку временем: сериал идет в полдвенадцатого ночи, когда две трети телезрителей смотрят сны. Но и более раннее время его бы вряд ли спасло: да, это светлое, пронзительное телекино, но оно о больных (иногда смертельно) детях. Все это слишком сложно и неприятно для публики, воспитанной линейными мелодрамами. Вероятно, вот почему обещанный еще в 2016-м сериал пылился в дальних сундуках. И все-таки это тот случай, когда не жалко лечь спать попозже.

Героиня Анны Михалковой - врач клиники у моря.Фото: Первый канал

Во-первых, это не угрюмый артхаус, как можно подумать. Да, сериал сняла Наталья Мещанинова, одна из знаковых сценаристов и режиссеров современного авторского кино России (знатоки помнят ее фильм «Комбинат «Надежда»). Да, тут сплошь больные дети. Но это сериал не про мрак и боль. «Жизнь в больнице не так печальна, это просто другой опыт, - объяснял Эспиноса. - В больнице я был знаком с одним человеком, который говорил, что не грустно умирать, грустно не жить в полную силу. Мы были веселой компанией друзей». Действие разворачивается в больнице... на берегу моря (по легенде, где-то в районе Сочи) с окнами в пол. «Мы не хотели делать социальное кино про больных детей, - объясняют создатели российской адаптации. - Красота природы вокруг подчеркивает, как хрупка жизнь и как порой мы не ценим то, что имеем».

Во-вторых, это проект и для взрослых, и для подростков. Первые, оторвавшись наконец от суеты будней, имеют шанс вспомнить, насколько прекрасна жизнь сама по себе. Вторые увидят самих себя в сложных обстоятельствах. Катарсис обеспечен и тем и другим.

В-третьих, возьмем на себя смелость заявить, что больничная фабула сериала условна, несмотря на реалистичную первооснову. Это просто люди со своими проблемами - серьезными и не очень, а больница на берегу моря - наш мир вокруг. Все мы в этой больнице и все хотим просто жить и быть счастливыми.

Наконец, давно ли вы видели сериалы, в которых актеры-звезды (Евгений Цыганов, Дарья Мороз и др.) на вторых ролях? На авансцене - сплошь киномолодежь: на момент съемок исполнителям главных ролей было от 13 от 21 года. Авторская манера режиссера состоит в том, что актеры не играют, театрально декламируя текст, а живут в кадре, говорят от себя. Это один из непоточных, штучных сериалов, снятых с трепетом и любовью, которых на нашем ТВ, прямо скажем, совсем немного.

Первый канал. «Красные браслеты». Вторник - четверг, 23.35.