Ким Кардашьян показала постройневшую фигуру в откровенном нижнем белье

СЕГОДНЯ 02:20 2018-08-07T02:39:36+03:00

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Ким Кардашьян отлично знает: все, что она показывает в Инстаграме, моментально раскупается как горячие пирожки. Особенно если при этом она демонстрирует немного своей соблазнительной плоти. На своей страничке модель опубликовала новый провокационный снимок: Ким томно растянулась на постели, при этом из одежды на ней – только кроссовки и очень откровенное нижнее белье. Кроссовочки, разумеется, не случайные – таким образом Кардашьян решила прорекламировать новую модель спортивной обуви Butter 350, выпущенную брендом ее мужа, рэпера Канье Уэста, совместно с Аdidas. Стоимость кроссовок немаленькая - около 250 долларов, так что Ким решила немного подогреть спрос.

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Впрочем, на кроссовки, похоже, мало кто обратил внимание – взгляды подписчиков неизменно прикованы к женственным изгибам брюнетки. Поклонники недоумевают: как можно имеет такую тонкую талию, и при этом такие пышные бедра? Ответ прост, и его на днях озвучил один из приятелей 37-летней звезды. Актер Тайсон Бекфорд в соцсетях посоветовал модели не злоупотреблять пластикой и хотя бы раз в жизни сходить в спортзал. Тайсон высказал мнение многих пользователей соцсетей, которые подозревают, что тонкая талия Ким – результат липосакции, а в ее ягодицы вставлены импланты.

Как бы ни критиковали Кардашьян недоброжелатели, она всегда добивается своего: деньги к ней текут рекой. Не так давно Ким заработала 5 миллионов долларов всего за пять минут. Модель выпустила три новых именных аромата в рамках своей парфюмерной коллекции: Kimoji Cherry, Kimoji Peach и Kimoji Vibes. Окружение звезды уверяет, что Кардашьян не потратила на их рекламу ни цента. Она просто пошла проверенным способом и публиковала в Инстаграме свои обнаженные снимки, рассказывая о новых ароматах. Способ оказался более чем эффективным. После того, как продажи парфюма стартовали в Интернете (по цене 45 долларов за флакончик), преданные поклонницы Кардашьян раскупили всю партию за считанные минуты. Тем самым обогатив модель на пять миллионов долларов. К слову, в прошлом году сразу после запуска косметическая линия принесла звезде реалити-шоу 14 миллионов долларов.