2018-08-07T15:19:36+03:00
Экономика

Роскачество нашло нарушения у 60% школьных брюк. Это прогресс. Раньше было еще хуже

Во время предыдущей проверки брак и обман присутствовал в 4 образцах из 5
Владимир НИКОЛАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Главная проблема школьной формы - недостоверная маркировка. Состав тканей часто не соответствует заявленному.Главная проблема школьной формы - недостоверная маркировка. Состав тканей часто не соответствует заявленному.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Эксперты исследовали продукцию 62 торговых марок из 150, под которыми выпускаются форменные школьные брюки для мальчиков. В основном, это российские предприятия, но были и товары из Бангладеш (1 экз.), Беларуси (2), Китая (3), Турции (1) и Узбекистана (2). Под проверку попали изделия разных ценовых категорий — от 500 до 3890 рублей. Исследование проходило по 60 параметрам качества и безопасности.

Сначала о хорошем. Ни один образец не дал усадки при стирке и не полинял. Более того, оказалось, что продукция 6 торговых марок (почти 10%) превосходит не только действующие требования, но и требования опережающего стандарта Роскачества. Тем не менее, различные нарушения были выявлены у 60% образцов, попавших на проверку. Много? Специалисты так не считают. Во время предыдущей проверки в 2016 году брак и обман присутствовал в 4 образцах из 5.

Главная проблема и раньше и теперь - недостоверная маркировка. Состав тканей в половине случаев не соответствовал указанному на ярлычке. Пишут 100-процентная натуральная шерсть — а там полно искусственных добавок. Пишут: подкладка из вискозы — на деле грубая синтетика. В то же время ткани стали гораздо «здоровее». Уменьшилось число нарушителей требований по гигроскопичности - способности материала впитывать и отводить от тела влагу. И по воздухопроницаемости: в форме, не обладающей таким свойством ходишь, как в целлофановом пакете.

Иногда производители обманывают покупателей без злого умысла. Ткань приходит на фабрику с сертификатом, подтверждающим ее высокое качество. Только выдают такие липовые документы "серые" оценщики. Задача, которую ставят себе Роскачкество и Минпромторг, - убрать таких с рынка и ввести на пошивочных предприятиях 100-процентный входной контроль тканей.

- Налицо стремление производителей проводить «работу над ошибками» и вводить контроль входящего сырья, - так прокомментировал результаты проверки министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. - В этот раз эксперты не выявили отклонений по качеству пошива, наличию токсичных веществ, а также проблем с прочностью и усадкой ткани после стирки. Это связано в том числе с усилением контроля за поступающими тканями со стороны российских производителей, которые дорожат своей репутацией.

Полностью эксклюзивное интервью Дениса Мантурова читайте на сайте kp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Мантуров: Для большинства россиян качество продуктов важнее цены

Министр промышленности и торговли ответил на вопросы «Комсомольской правды» о том, как навести порядок на АЗС и на прилавках, о работе для пенсионеров, школьной форме и многом другом (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Киеве предложили прекратить автобусное сообщение с Россией
Эксперт прокомментировал планы Порошенко заменить воинское приветствие ВСУ на «Слава Украине!»
"Жёлтый" уровень погодной опасности в Москве продлили на 8 августа
Западный Голливуд призвал убрать звезду Трампа с «Аллеи славы»
Еврокомиссия намерена сократить выдачу "золотых паспортов"
FIFA попросили не изолировать Крым от спортивных праздников
Турция рассчитывает создать своё космическое агентство до конца 2018-го года
Депутаты Госдумы посетят США после выборов в американский парламент
Полиция Германии эвакуировала терминал аэропорта Франкфурта-на-Майне
«Глубоко разочарованы»: МИД РФ прокомментировал восстановление США санкций против Ирана
Дело обвиняемых в убийстве Вороненкова рассмотрит суд присяжных
Путин поддержал идею создать особую экономическую зону в Воронежской области
Великобритания пригласила ОЗХО собрать дополнительные образцы на месте инцидента в Эймсбери
Британия и Норвегия решили вместе следить за российскими подлодками
Прощание с журналистом Орханом Джемалем проходит в Москве
Мадуро вознамерился доказать причастность Колумбии к покушению на него
Празднование Дня независимости Украины посетят представители 15 стран
Правительство РФ начало серию совещаний по расходам бюджета на 2019-2021 годы
Умер Аркадий Шер, нарисовавший персонажей "Каникул в Простоквашино"
Порошенко поручил заменить воинское приветствие на «Слава Украине!»
Немка получила 12,5 лет колонии за продажу собственного сына педофилам
Трамп пообещал Ирану беспрецедентно суровые санкции
Полиция задержала телефонных мошенников, укравших у пенсионеров более 30 миллионов рублей
Шойгу: Центр имени Хруничева производит по госконтракту пять ракет-носителей «Ангара»
Адвокат Вышинского пообещал дойти до Европейского суда
«Газпром» в начале недели на 14% сократил поставки газа в Европу через Украину