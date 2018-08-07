Больше двух не собираться... Штрафовать ли за большое количество животных в квартирах?

7 Авг. 07:05 2018-08-07T15:17:12+03:00

В Тольятти запретили держать дома больше двух собак или кошек. Вероника Борисенкова и Сергей Краснов обсуждают со слушателями Радио «Комсомольская правда», сколько животных в доме - это норма

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Главные темы:

- Больше двух не собираться! Мэрия Тольятти утвердила новые правила содержания домашних животных – теперь в квартирах нельзя держать больше двух взрослых собак или кошек. Нарушителям грозит предупреждение или административный штраф до 2 тысяч рублей, должностным лицам и организациям от 6 до 10 тысяч рублей. Стоит ли штрафовать за большое количество домашних животных? Какие правила содержания животных за границей? Какие круги ада надо пройти, чтобы завести котенка или собачку?

- Дави на газ. Опубликованы новые цены на Киа СИТ и Хёнде Санта фе. Водители начали воровать камеры с дорог. Российский авторынок в июле вырос на 11%.

- Обзор прессы.

- Хоть стой, хоть падай! Доберман Кендалл Дженнер покусал четырёхлетнюю девочку.

- Экспедиция «КП» Вниз по матушке Волге-2: Трое в лодке, не считая телефона. Год назад корреспонденты «КП» прошли полпути по великой реке. А сейчас Владимир Ворсобин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов замахнулись на вторую половину…

- Коридоры власти.

- Ваши самые яркие впечатления от отдыха?

- Инспектор гаджетов.