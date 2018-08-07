7 Авг. 13:05 2018-08-08T00:10:20+03:00

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Главные темы:

- Продуктивное эмбарго — к чему привели четыре года контрсанкций?

- Роспотребнадзор рекомендует не работать в жару. А вам начальник делает поблажки из-за погоды или праздников?

- У кого в России самые высокие зарплаты.

Роспотребнадзор рекомендует не работать в жару..Личные деньги. В студии Евгений Беляков. Главные темы: - Продуктивное эмбарго к чему привели четыре года контрсанкций? - Роспотребнадзор рекомендует не работать в жару. А вам начальник делает поблажки из-за погоды или праздников? - У кого в России самые высокие зарплаты.