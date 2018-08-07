Аэрофлот в топ-20 мировых авиаперевозчиков по пассажиропотоку

СЕГОДНЯ 11:30 2018-08-07T11:28:08+03:00

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Группа «Аэрофлот» уверенно подтвердила свое вхождение в топ-20 авиационных холдингов мира по пассажиропотоку. Этот факт зафиксировали сразу два наиболее авторитетных в мире ресурса по тематике авиабизнеса — американский Air Transport World и британский Flight Airline Business.

В «Отчете о мировых авиакомпаниях» — 2018», который опубликовал Air Transport World, Аэрофлот совместно с дочерними компаниями занял 19-место по пассажиропотоку в мире. Всего авиакомпания перевезла в 2017 году 50,1 млн пассажиров, продемонстрировав самые высокие темпы роста по этому показателю среди традиционных перевозчиков — 15,4%.

Эти данные — новое свидетельство того, что «Аэрофлот» прочно возвратился в глобальную элиту гражданской авиации и досрочно выполнила одну из ключевых целей, поставленных в Стратегии развития до 2025 года.

По итогам 2017 года ведущий российский авиационный холдинг также подошел вплотную к достижению других целей Стратегии-2025. Он закрепился на 7-й позиции среди крупнейших перевозчиков Европы по пассажиропотоку, а среди традиционных авиакомпаний без учета лоукостеров уже второй год подряд удерживает пятую позицию.

Кроме того, компания заняла в мире 22-е место по выручке и близка к тому, чтобы подняться на запланированную 20-ю ступеньку по данному финансовому показателю.

В рейтинге «Лидирующие авиационные группы» от Flight Airline Business предприятие оказалось на 20-й позиции по пассажиропотоку и на 23-й по выручке.

«Важно то, что наше возвращение в элиту мировой отрасли подтвердили сразу два ведущих аналитических центра, — заявил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. — Они независимо друг от друга опубликовали о нас данные, которые практически совпадают. Еще несколько лет назад некоторые скептики называли цели нашей Стратегии-2025 утопическими. Сегодня для всех в мире очевидно то, что эти цели не только достижимы, но и достигаются с существенным опережением срока. Более того, Группа «Аэрофлот» разрабатывает и вскоре представит обновленную стратегию, где наши цели роста будут скорректированы в сторону повышения».